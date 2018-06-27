Премьер Италии сделал неожиданное заявление относительно санкций против РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил против автоматического продления санкций против России.

Об этом сообщает DW.

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По его словам Евросоюзу надо более серьезно подходить к вопросу санкций против России. Он также отметил, что Италия будет отстаивать на саммите ЕС отказ от автоматического продления санкций против России.

"Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций ничто не должно происходить автоматически", – заявил Конте.

Напомним, 18 июня Совет ЕС на год продлил санкции против России за аннексию Крымского полуострова. А 11 июня Министерство финансов США расширили санкции против России из-за ее кибердеятельности.