Италия предложила неоднозначный способ решения проблемы с беженцами в ЕС

Министр внутренних дел Италии Матео Сальвини предложил строить центры приема мигрантов в Африке, чтобы остановить поток беженцев в страны Европы.

Об этом сообщает Reuters.

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"Приемные и идентификационные центры должны быть созданы в Северной Африке", – заявил Сальвини во время визита в Ливию.

Также Сальвини считает, что центры должны быть построены на юге Ливии в Чаде, Судане, Нигере и Мали. По его мнению, ЕС должен финансировать такие центры в Африке, чтобы остановить поток мигрантов в Европу.

К слову, Маттео Сальвини накануне заявил, что разногласия внутри Европейского союза могут привести к развалу объединения.

Напомним, что испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев с корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальту, после чего судно застряло в Средиземном море. Власти Испании заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.