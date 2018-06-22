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Итальянский вице-премьер озвучил тревожное заявление для всего мира

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Маттео Сальвіні
Маттео Сальвіні / Фото з відкритих джерел

Заместитель председателя совета министров Италии Сальвини заявил, что разногласия внутри Европейского союза могут привести к развалу объединения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Среди тем, которые не находят единой поддержки среди европейских стран, Сальвини назвал миграционную кризис и формирования бюджета ЕС.

"В течение года станет ясно, сохранится объединенная Европа или нет. Мы узнаем, имеет все это смысл", – заявил Сальвини.

Он также отметил, что Италия больше не способна принимать у себя мигрантов.

"Мы больше не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели направить куда-нибудь нескольких", – заявил вице-премьер Италии.

Напомним, что испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев из корабля Aquarius которых не пустили в Италию и Мальты после чего судно застряло в Средиземном море. Власти Испании заявила, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Теги: Новости политики беженцы Евросоюз
Источник: 24 Канал
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