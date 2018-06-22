Италия задержала два немецких корабля, которые перевозили мигрантов из Ливии

В Средиземном море два немецких спасательных судна, которые перевозили мигрантов от побережья Ливии, были задержаны Италией.

Об этом сообщила служба ВВС.

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Отмечается, что задержанные Италией корабли Lifeline и Seesuchs принадлежат немецкой организации Mission Lifelin, которая занимается спасением мигрантов. НПО сообщает, что на корабле Lifeline находились 226 спасенных у побережья Ливии мигрантов.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что суда не должны находиться в Италии, они ходят под голландскими флагами и поэтому должны отправиться в Нидерланды.

Позже Представительство Нидерландов в ЕС сообщило в своем Twitter, что корабли не зарегистрированы в Нидерландах и не ходят под флагом этой страны.

2) The Seefuchs and Lifeline are not sailing under Dutch flag as per UNCLOS flag state responsibility. These ships are owned by German NGOs and not entered into the NL ships register. So NL is not able to give instructions to these ships. Italy is aware of the Dutch position. — Netherlands at the EU (@NLatEU) 21 червня 2018 р.

Сообщается, что судна Lifeline и Seesuchs не входят в реестр судов Нидерландов и принадлежат двум немецким общественным организациям.

Впоследствии миссия Lifeline опубликовала в своем Twitter документ, который, по их словам, подтверждает тот факт, что корабли плавают под голландским флагом.

Our ship sails under the Dutch flag which can be proven by this registration confirmation. pic.twitter.com/BHtE1DyjqG — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 21 червня 2018 р.

Документ удостоверяет, что судно Lifeline прописано в Амстердаме, хотя владелец судна зарегистрирован в немецком Дрездене.

Министр инфраструктуры Италии Данило Тонинелли заявил, что корабли нарушили закон, взяв на борт мигрантов.

Он отметил, что Италия задержит оба судна до определения их правового статуса.

Напомним, что испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев с корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальту, после чего судно застряло в Средиземном море. Власти Испании заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.