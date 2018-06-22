Італія затримала два німецькі кораблі, які перевозили мігрантів з Лівії

У Середземному морі два німецьких рятівних судна, що перевозили мігрантів від узбережжя Лівії, були затримані Італією.

Про це повідомила служба ВВС.

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Зазначається, що затримані Італією кораблі Lifeline та Seesuchs належать німецькій організації Mission Lifelin, яка займається порятунком мігрантів. НУО повідомляє, що на кораблі Lifeline перебувало 226 мігрантів врятованих біля узбережжя Лівії.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що судна не повинні перебувати в Італії, вони ходять під голландськими прапорами і тому мусять відправитися в нідерланди.

Пізніше Представництво Нідерландів в ЄС повідомило у своєму Twitter, що кораблі не зареєстровані в Нідерландах, і не ходять з прапорами цієї країни.

2) The Seefuchs and Lifeline are not sailing under Dutch flag as per UNCLOS flag state responsibility. These ships are owned by German NGOs and not entered into the NL ships register. So NL is not able to give instructions to these ships. Italy is aware of the Dutch position. — Netherlands at the EU (@NLatEU) 21 червня 2018 р.

Повідомляється, що судна Lifeline та Seesuchs не входять до реєстру суден Нідерландів і належать двом німецьким громадським органзаціям.

Згодом місія Lifeline опублікувала у своєму Twitter документ, що, за їхніми словами, підтверджує той факт, що кораблі плавають під голландським прапором.

Our ship sails under the Dutch flag which can be proven by this registration confirmation. pic.twitter.com/BHtE1DyjqG — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 21 червня 2018 р.

Документ засвідчує, що судно Lifeline прописане в Амстердамі, хоча власник судна зареєстрований у німецькому Дрездені.

Міністр інфраструктури Італії Даніло Тонінеллі заявив, що кораблі порушили закон, взявши на борт мігрантів.

Він зауважив, що Італія затримає обидва судна до визначення їх правового статусу.

Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.