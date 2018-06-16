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Журналіст розповів про нацистські симпатії європейських політиків

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Судно з біженцями, яке застрягло у Середземному морі
Судно з біженцями, яке застрягло у Середземному морі / Фото з відкритих джерел

У ХДС, партії Меркель, є "сестринська" баварська партія ХСС. Це автономне баварське відділення загальнонімецької ХДС. Командир баварців Хорст Зеехофер зараз працює міністром внутрішніх справ. Одна з головних його турбот зараз – це біженці. Він запропонував Меркель не пускати в країну тих, хто йде туди нелегально. А тих, хто вже знаходиться там без документів, поступово депортувати додому.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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"Меркель категорично проти. Вона має намір інтегрувати нелегалів в німецьке суспільство, зробити їх типу німцями і не карати за незаконне проникнення в країну. Щоб просувати цю ідею, вона навіть зібрала в Берліні так званий "інтеграційний саміт" для пошуку загальноєвропейського рішення міграційного кризи. Разом вони домовилися створити з Італією "Ось Волі" - тобто коаліцію з німецького, австрійського та італійського МВС, – зазначив Яковина.

За його словами ця "Вісь" буде зайнята масовими депортаціями мігрантів. 

Це, знаєте, досить цікавий союз. Німеччина, Австрія та Італія – ​​це майже Третій Рейх виходить. До речі, німецька письменниця турецького проісхожденяі Муравлик Отаман вже звинуватила Зеехофера в нацистських симпатіях. Він це звинувачення категорично відкинув, але і від планів своїх відступати не має наміру,
– розповів журналіст.

Також він запевнив, що перешкодити їх реалізації може тільки одна людина – Ангела Меркель. Але їй для цього буде потрібно дуже велика сміливість.

"Якщо вона торпедує всю цю затію Зеехофера, то він майже напевно вийде з коаліції разом зі своєю партією. А це означатиме нові вибори в Німеччині, майже неминучу поразку помірних правих і лівих партій і прихід до влади там радикалів", – додав журналіст.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 16 червня 2018

 

Теги: Новини політики Відеоблоги біженці Європа Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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