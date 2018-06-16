11:19
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
  • вторник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Журналист рассказал о нацистских симпатиях европейских политиков

156 Читати новину українською
Судно с беженцами, которое застряло в Средиземном море
Судно с беженцами, которое застряло в Средиземном море / Фото из открытых источников

В ХДС, партии Меркель, есть "сестринская" баварская партия ХСС. Это автономное баварское отделение общенемецкого ХДС. Командир баварцев Хорст Зеехофер сейчас работает министром внутренних дел. Одна из главных его забот сейчас – это беженцы. Он предложил Меркель не пускать в страну тех, кто идет туда нелегально. А тех, кто уже находится там без документов, постепенно депортировать домой.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

Читайте также: Aquarius: истории беженцев, которых Италия и Мальта не пустили в свои порты

"Меркель категорически против. Она намерена интегрировать нелегалов в немецкое общество, сделать их типа немцами и не наказывать за незаконное проникновение в страну. Чтобы продвигать эту идею, она даже собрала в Берлине так называемый "интеграционный саммит" для поиска общеевропейского решения миграционного кризиса. Вместе они договорились создать с Италией "Ось Воли" – то есть коалицию из немецкого, австрийского и итальянского МВД", – отметил Яковина.

По его словам эта "Ось" будет занята массовыми депортациями мигрантов.

Это, знаете, довольно интересный союз. Германия, Австрия и Италия – это почти Третий Рейх получается. Кстати, немецкая писательница турецкого происхожденяи Муравлик Атаман уже обвинила Зеехофера в нацистских симпатиях. Он это обвинение категорически отверг, но и от планов своих отступать не намерен,
– рассказал журналист.

Также он заверил, что помешать их реализации может только один человек – Ангела Меркель. Но ей для этого потребуется очень большая смелость.

"Если она торпедирует всю эту затею Зеехофера, то он почти наверняка выйдет из коалиции вместе со своей партией. А это означает новые выборы в Германии, почти неминуемое поражение умеренных правых и левых партий и приход к власти там радикалов", – добавил журналист.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 16 июня 2018

 

Теги: Видеоблоги Новости политики Ангела Меркель Европа беженцы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук