Журналист рассказал о нацистских симпатиях европейских политиков

В ХДС, партии Меркель, есть "сестринская" баварская партия ХСС. Это автономное баварское отделение общенемецкого ХДС. Командир баварцев Хорст Зеехофер сейчас работает министром внутренних дел. Одна из главных его забот сейчас – это беженцы. Он предложил Меркель не пускать в страну тех, кто идет туда нелегально. А тех, кто уже находится там без документов, постепенно депортировать домой.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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"Меркель категорически против. Она намерена интегрировать нелегалов в немецкое общество, сделать их типа немцами и не наказывать за незаконное проникновение в страну. Чтобы продвигать эту идею, она даже собрала в Берлине так называемый "интеграционный саммит" для поиска общеевропейского решения миграционного кризиса. Вместе они договорились создать с Италией "Ось Воли" – то есть коалицию из немецкого, австрийского и итальянского МВД", – отметил Яковина.

По его словам эта "Ось" будет занята массовыми депортациями мигрантов.

Это, знаете, довольно интересный союз. Германия, Австрия и Италия – это почти Третий Рейх получается. Кстати, немецкая писательница турецкого происхожденяи Муравлик Атаман уже обвинила Зеехофера в нацистских симпатиях. Он это обвинение категорически отверг, но и от планов своих отступать не намерен,

– рассказал журналист.

Также он заверил, что помешать их реализации может только один человек – Ангела Меркель. Но ей для этого потребуется очень большая смелость.

"Если она торпедирует всю эту затею Зеехофера, то он почти наверняка выйдет из коалиции вместе со своей партией. А это означает новые выборы в Германии, почти неминуемое поражение умеренных правых и левых партий и приход к власти там радикалов", – добавил журналист.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 16 июня 2018