Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала

В последние дни весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Но мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре у нас тут под боком, в Европе, разразился жуткий скандал. Или даже целое созвездие скандалов. Отдельные политики, большие партии и даже целые страны вступили в в склоку из-за беженцев из Азии и Африки.

Началось все с Италии. Новое правительство этой страны, состоящее из популистов, объявило, что больше не будет пускать к себе беженцев. Остальные страны ЕС очень возмутились.

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Они-то привыкли, что Италия держит прибывающих из Африки мигрантов у себя и особо при этом не выступает. Для остальных это было очень удобно: они могли на словах защищать высокие европейские ценности гуманизма. Но на деле – беженцев к себе не брать, оставляя их на Аппенинском полуострове.

Чтобы все эти прекрасные люди из Африки к ним случайно не пролезли, Франция, Швейцария, Австрия и даже Словения укрепили границу с Италией: кто забором, кто -патрулями. Бегущих оттуда людей заботливо возвращали итальянцам со словами: "Они к вам приплыли? К вам. Вот вы с ними и разбирайтесь!".

Вопли Рима о том, что "так нечестно", и о том, что "где, вообще, европейская солидарность", никто и слушать не хотел. Поэтому когда Рим объявил, что больше не будет пускать в свои порты корабли с беженцами, всех очень напрягли. Но вот когда итальянцы перешли от слов к делу, проснулся прямо вулкан возмущения. История была такая.

Французское судно "Аквариус" (то есть "Водолей"), принадлежащее французской же благотворительной организации, собрало в море почти 700 африканцев и пошло на всех парах в Италию высаживать их на берег. В Риме сказали: "Нам этого добра не надо. Вход в итальянские порты закрыт! Плывите, куда хотите".

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Благотворители ужасно возмутились: им гранты надо отрабатывать, у них план по спасенным беженцам горит, работать надо быстро, а не кататься по всему Средиземному морю. Иначе в на следующий год могут и финансирование сократить! Своих соотечественников поддержал французский президент Эммануэль Макрон, который очень любит наряжаться в белые одежды и толкать проникновенные, высокоморальные речи. На этот раз он объявил, что Италия ведет себя "цинично и безответственно", отказываясь принять у себя 700 африканцев с "Аквариуса".

На это премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что Макрон со своими оценками может идти куда подальше. Если он такой добрый, то для разнообразия может принять корабль у себя, например, в Марселе или в Ницце. Тем более, что Франция официально подписала обязательство принять у себя 10 тысяч беженцев из Италии, но как-то вот "забыла" исполнить свое обещание. Вместо этого французские пограничники без устали ловят на своей территории африканцев, бегущих из Италии и поездами отправляют их назад в Италию.



Эммануэль Макрон

Макрону на это ответить было совершенно нечего. Он понимает, что если народ из Африки побежит к нему, во Францию, то следующих выборов он, как политик, не переживет. И если вы думаете, что "нециничный и ответственный" французский президент принял у себя французский корабль же с беженцами, то вы ошибаетесь. Ни в коем случае!

Несчастный "Аквариус" отправился в Валенсию, где его согласилось в качестве исключения приютить новое испанское правительство, которому сейчас надо повышать рейтинг. Благородно, конечно. Но сейчас караваны беженцев из Африки потянутся в Испанию. И уже испанцы начнут беситься, после чего выберут себе правительство популистов, которое запретит миграцию.

Пока же Франция и Италия дико рассорились. Французского посла обругали в МИДе Италии. После этого страны отменили давно запланиованную встречу министров экономики. Думаю, напряжение между ними будет только расти, так как Рим скоро начнет исполнять свое обещание: выкинуть вон из страны полмиллиона нелегалов.

В Африку эти люди едва ли мечтают вернуться, поэтому побегут во Францию. Добрый и человеколюбивый Макрон придет в настоящую ярость, когда из Италии к нему полезут десятки или даже сотни тысяч беженцев.Но это еще не все: серьезная заваруха началась и в Германии. Там под угрозой оказалось коалиционное правительство Ангелы Меркель, которое с огромным трудом появилось на свет в начале этого года.

Суть такая. У ХДС, партии Меркель, есть "сестринская" баварская партия – ХСС. Это как бы автономное баварское отделение общегерманской ХДС. Командир баварцев Хорст Зеехофер сейчас работает министром внутренних дел. Одна из главных его забот сейчас – это как раз беженцы. Он предложил Меркель не пускать в страну тех, кто идет туда нелегально. А тех, кто уже находится там без документов, постепенно депортировать домой.



Хорст Зееховер

Меркель категорически против. Она намерена интегрировать нелегалов в немецкое общество, сделать их типа немцами и не наказывать за незаконное проникновение в страну. Чтобы продвигать эту идею, она даже собрала в Берлине так называемый "интеграционный саммит" - для поиска общеевропейского решения миграционного кризиса.

Зеехофер фактически поднял бунт на корабле. То есть, в правительстве. Министр внутренних дел сказал, что организованный Меркель форум этот – мертвому припарки. Участвовать он в этом не собирается. Вместо Меркель Зеехофер встретился с крайне правым австрийским канцлером Себастьяном Курцем, который в последнее время занят тем, что выгоняет из Австрии радикальных мусульман и закрывает мечети.

Вместе они договорились создать с Италией "Ось Воли" – то есть коалицию из немецкого, австрийского и итальянского МВД. Задумка тут такая. Если отбросить словесную шелуху и всяческие дипломатические обороты, эта "Ось" будет занята массовыми депортациями мигрантов. Просто будут гнать их туда, откуда приехали.



Себастьян Курц

Это, знаете ли, довольно интересный союз. Германия, Австрия и Италия – это почти Третий Рейх получается. Кстати, немецкая писательница турецкого происхожденяи Ферда Атаман уже обвинила Зеехофера в нацистских симпатиях. Он это обвинение категорически отверг, но и от планов своих отступать не намерен.

Помешать их реализации может только один человек – Ангела Меркель. Но ей для этого потребуется очень большая смелость. Если она торпедирует всю эту затею Зеехофера, то он почти наверняка выйдет из коалици вместе со своей партией. А это будет означать новые выборы в Германии, почти неизбежное поражение умеренных правых и левых партий и приход к власти там радикалов.

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Если это произойдет, то, я боюсь, весь проект под названием "Либеральный Евросоюз" окажется в опасности. А знаете, что может прийти ему на смену? Союз не такой уж и либеральный – та самая "Ось Воли". Один раз такая ось в Европе уже была. Почти сто лет назад, в 1922 году, в Италии победили правые популисты. В 1933 году почти такие же пришли к власти в Германии. Тогда эта история стоила жизни десяткам миллионов людей и закончилась очень печально. Надеюсь, в этот раз ничего подобного не произойдет, но общая тенденция меня сильно настораживает.