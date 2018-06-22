Італійський віце-прем’єр озвучив тривожну заяву для всього світу

Заступник голови ради міністрів Італії Маттео Сальвіні заявив, що розбіжності всередині Європейського союзу можуть призвести до розвалу об'єднання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Серед тем, які не знаходять єдиної підтримки серед європейських країн, Сальвіні назвав міграційну кризу та формування бюджету ЄС.

Протягом року стане ясно, чи збережеться об'єднана Європа чи ні. Ми дізнаємося, чи має все це сенс", – заявив Сальвіні.

Він також зазначив, що Італія більше не здатна приймати в себе мігрантів.

"Ми більше не можемо прийняти жодної людини. Навпаки, ми б хотіли направити куди-небудь декількох", – заявив віце-прем'єр Італії.

Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.