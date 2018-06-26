Італія запропонувала неоднозначний спосіб вирішення проблеми з біженцями в ЄС
Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні запропонував будувати центри приймання мігрантів у Африці, щоб зупинити потік біженців до країн Європи.
Про це повідомляє Reuters.
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"Приймальні та ідентифікаційні центри повинні бути створені у Північній Африці", – заявив Сальвіні під час візиту до Лівії.
Також Сальвіні вважає, що центри повинні бути збудовані на півдні Лівії, у Чаді, Судані, Нігері та Малі. На його думку, ЄС повинен фінансувати такі центри в Африці, щоб зупинити потік мігрантів у Європу.
До слова, Маттео Сальвіні напередодні заявив, що розбіжності всередині Європейського союзу можуть призвести до розвалу об'єднання.
Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.