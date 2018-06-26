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Італія запропонувала неоднозначний спосіб вирішення проблеми з біженцями в ЄС

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Матео Сальвіні у футболці з закликом зняти санкції з РФ
Матео Сальвіні у футболці з закликом зняти санкції з РФ / krymr.com

Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні запропонував будувати центри приймання мігрантів у Африці, щоб зупинити потік біженців до країн Європи.

Про це повідомляє Reuters.

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"Приймальні та ідентифікаційні центри повинні бути створені у Північній Африці", – заявив Сальвіні під час візиту до Лівії.

Також Сальвіні вважає, що центри повинні бути збудовані на півдні Лівії, у Чаді, Судані, Нігері та Малі. На його думку, ЄС повинен фінансувати такі центри в Африці, щоб зупинити потік мігрантів у Європу.

До слова, Маттео Сальвіні напередодні заявив, що розбіжності всередині Європейського союзу можуть призвести до розвалу об'єднання.

Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.

Теги: Новини політики біженці
Джерело: 24 Канал
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