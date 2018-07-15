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Уряд Італії просить ЄС прийняти 450 врятованих у Середземному морі мігрантів

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Уряд Італії просить ЄС прийняти 450 врятованих у Середземному морі мігрантів
Уряд Італії просить ЄС прийняти 450 врятованих у Середземному морі мігрантів / Фото з відкритих джерел

Прем'єр Італії Джузеппе Конте переконує Європейський союз прийняти близько 450 врятованих у Середземному морі мігрантів.

Про це повідомляє Reuters.

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Корабель прикордонного агентства ЄС Frontex і корабель італійської митної поліції підібрали мігрантів біля італійського острова Ліноса за 100 морських миль від Мальти, яка відмовилася приймати їх.

Наразі вісім мігрантів, які потребували медичної допомоги, відправили лікарні на острові Лампедуза.

"Мігрантів можна було б розподілити між європейськими країнами, або ж Італія зв’яжеться з Лівією, звідки вони прибули" - розповіло джерело агентства в італійському уряді.

Також одним із варіантів є залишити мігрантів на кораблях, доки розглядаються їх клопотання про притулок.

Конте збирається написати керівникам Єврокомісії і Європейської ради, а також європейським лідерам з вимогою до них застосувати європейські принципи щодо мігрантів, про які говорилося на саміті у червні.

Нагадаємо, близько 450 мігрантів евакуйовано на військові кораблі з дерев'яного судна у морі поблизу італійського острова Лампедуза. Однак Італія та Мальта відмовляються прийняти мігрантів на свою територію.

Теги: біженці Європа Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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