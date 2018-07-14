Більше ніж 400 мігрантів евакуйовано з дерев'яного судна біля італійського острова

Близько 450 мігрантів евакуйовано на військові кораблі з дерев'яного судна у морі поблизу італійського острова Лампедуза. Однак Італія та Мальта відмовляються прийняти мігрантів на свою територію.

Про це повідомила DW.

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Судно виявили дрейфуючим у Середземному морі неподалік острова Лампедуза, у суботу, 14 липня. На борту перебувало близько 450 мігрантів серед яких жінки та діти.

Зазначається, що мігрантів евакуйовано на два військові кораблі, один з яких належить італійській береговій охороні, інший бере участь у місії Європейського агентства з охорони кордонів Frontex.

Серед евакуйованих мігрантів вісьмох жінок та дітей доправлено на острів Лампедуза для надання медичної допомоги.

Проте італійський міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні не дозволив іншим евакуйованим біженцям зійти на берег острова. Агентство dpa з посиланням на соратників Сальвіні повідомило, що у телефонній розмові з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте Сальвіні заявив, що "мігрантів потрібно відправити на Мальту або ще краще – до Лівії".

Уряд Італії раніше намагався переконати Мальту прийняти судно з Мігрантами у власний порт. Однак уряд Мальти не погодився аргументуючи, що корабель перебуває ближче до берегів Італії.

Між обома країнами вже протягом кількох тижнів точаться суперечки щодо приймання рятувальних кораблів з мігрантами, не в останню чергу через історію з суднами Aquarius та Lifeline.

Італійський уряд заборонив кораблям благодійних організацій, які рятували мігрантів, заходити в порти країні, а тому судна приватних рятувальників зараз не працюють у Середземному морі. Сальвіні хотів просунути таку ж заборону і щодо кораблів, які беруть участь у місіях ЄС із боротьби з контрабандистами та підбирають врятованих. Італія зобов'язувалася приймати такі кораблі,

– йдеться у повідомленні.

У свою чергу уряд Мальти стверджує, що країна не є відповідальною за врятованих у Середземному морі мігрантів, і що відповідальність за них має взяти на себе Рим.