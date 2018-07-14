Более 400 мигрантов эвакуированы с деревянного судна вблизи итальянского острова

Около 450 мигрантов эвакуированы на военные корабли с деревянного судна в море, вблизи итальянского острова Лампедуза. Однако Италия и Мальта отказываются принять мигрантов на свою территорию.

Об этом сообщила DW.

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Судно обнаружили дрейфующим в Средиземном море, неподалеку от острова Лампедуза в субботу, 14 июля. На борту находились около 450 мигрантов, среди которых женщины и дети.

Отмечается, что мигрантов эвакуировали на два военных корабля, один из которых принадлежит итальянской береговой охране, другой принимает участие в миссии Европейского агентства по охране границ Frontex.

Среди эвакуированных мигрантов, восьмерых женщин и детей доставили на остров Лампедуза для оказания медицинской помощи.

Однако итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини не позволил другим эвакуированным беженцам сойти на берег острова. Агентство dpa со ссылкой на соратников Сальвини сообщило, что в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, Сальвини заявил, что "мигрантов нужно отправить на Мальту или еще лучше – в Ливию".

Правительство Италии ранее пыталось убедить Мальту принять судно с мигрантами в собственный порт. Однако правительство Мальты не согласилось, аргументируя, что корабль находится ближе к берегам Италии.

Между обеими странами уже в течение нескольких недель продолжаются споры относительно приема спасательных кораблей с мигрантами, не в последнюю очередь из-за истории с судами Aquarius и Lifeline.

Итальянское правительство запретило кораблям благотворительных организаций, которые спасали мигрантов, заходить в порты страны, а потому суда частных спасателей сейчас работают в Средиземном море. Сальвини хотел продвинуть такой же запрет и в отношении кораблей, которые принимают участие в миссиях ЕС по борьбе с контрабандистами и подбирают спасенных. Италия обязывалась принимать такие корабли,

– говорится в сообщении.

В свою очередь, правительство Мальты утверждает, что страна не является ответственной за спасенных в Средиземном море мигрантов, и что ответственность за них должен взять на себя Рим.