Правительство Италии просит ЕС принять 450 спасенных в Средиземном море мигрантов

Премьер Италии Джузеппе Конте убеждает Европейский союз принять около 450 спасенных в Средиземном море мигрантов.

Об этом сообщает Reuters.

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Корабль пограничного агентства ЕС Frontex и корабль итальянской таможенной полиции подобрали мигрантов возле итальянского острова Линоса за 100 морских миль от Мальты, которая отказалась принимать их.

Сейчас восемь мигрантов, нуждающихся в медицинской помощи, отправили в больницу на острове Лампедуза.

"Мигрантов можно было бы распределить между европейскими странами, или же Италия свяжется с Ливией, откуда они прибыли" — рассказал источник агентства в итальянском правительстве.

Также одним из вариантов является оставить мигрантов на кораблях, пока рассматриваются их ходатайства об убежище.

Конте собирается написать руководителям Еврокомиссии и Европейского совета, а также европейским лидерам с требованием к ним применить европейские принципы в отношении мигрантов, о которых говорилось на саммите в июне.

Напомним, около 450 мигрантов эвакуированы на военные корабли с деревянного судна в море возле итальянского острова Лампедуза. Однако Италия и Мальта отказываются принять мигрантов на свою территорию.