Италия намерена поднять вопросы относительно отмены санкций против РФ

До конца 2018 года Италия планирует поставить в Брюсселе вопрос относительно отмены санкций против РФ.

Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини.

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"На наш взгляд, санкции не приносят пользы, в том числе итальянской экономике. Мы уже вернулись к хорошим отношениям с Россией в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности. В течение этого года в Брюсселе мы поставим вопрос о пересмотре подобной неэффективной политики", – отметил Маттео Сальвини.

5 июля 2018 года Европейский Союз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Совет Европы принял это решение путем письменной процедуры и единогласно.

Правительство Италии не делало никаких решительных шагов во время обсуждения, чтобы остановить продление санкций, несмотря на предыдущие решительные заявления по этому поводу.