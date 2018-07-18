Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении оккупированного Крыма: перечень

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия поддержали решение Совета Европейского Союза и продлили санкции в отношении оккупированного Россией Крыма до 23 июня 2019 года.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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18 июня 2018 года Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении Крыма до 23 июня 2019 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина, поддержали эти меры,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что продление срока действия санкций произошло в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.



В частности, эти санкции предусматривают запрет на импорт в страны Евросоюза товаров из Крыма и Севастополя; вкладывать европейским компаниям инвестиции в оккупированный полуостров; туристические услуги в Крым и Севастополь, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, а именно в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Напомним, 5 июля 2018 Европейский Союз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года. В то же время в Италии до конца 2018 года планируют поставить в Брюсселе вопрос об отмене санкций против РФ, ведь они не приносят пользы, в том числе итальянской экономике.