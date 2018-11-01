Офіційне введення російських санкцій проти 322 українських громадян і 68 компаній сенсацією не стало. Путін вже кілька місяців погрожував Україні відповісти за "недружні" дії Києва – санкції проти Росії.

Хто потрапив під санкції і про можливі наслідки для України – далі в матеріалі 24 каналу.

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Запізніла відповідь Кремля

Росія почала обривати економічні зв’язки з Україною ще до початку військової агресії. Кремль вів торгові війни – м’ясну, сирну ще при Януковичі. Окупація Росією Криму і частини Донбасу де-факто призупинила економічне співробітництво між двома країнами. Сама Україна ввела санкції в критичних для російської економіки секторах – ракетні технології, оборонна сфера, космос.

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2 травня 2018 року Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Лише в липні в Росії заявили, що почали готувати дзеркальну відповідь – санкції щодо фізичних і юридичних осіб України. Мета – блокування активів українців у РФ та заборона виведення капіталу.

23 жовтня Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України у відповідь на недружні дії Києва.

1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Під російські санкції потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, народний депутат Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Арєв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза та інші.



До санкційного списку включили політиків, відомих різкою антиросійською позицією

Обмежувальні заходи введені і щодо українських аграрних, хімічних і продуктових компаній. Під обмеження потрапили найбільший агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт", виробник соняшникової олії Kernel Holding, залізорудна група Ferrexpo (власник Полтавського, Єристівського, Беланівського гірничо-збагачувального комбінату), Харківський тракторний завод, Укрхіменерго, Покровський ГЗК, концерн "Галнафтогаз", "Криворізький залізорудний комбінат", Східний ГЗК, "Дніпроазот", "Банк Кредит Дніпро", АвтоКрАЗ та інші.

Постріл собі в ногу

На переконання спостерігачів, санкційний список щодо фізичних осіб – політиків і чиновників – своєрідна нагорода. За словами , голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, особливо – для учасників президентських перегонів, майбутніх кандидатів у депутати – це безумовний інформаційний бонус.

При цьому експерти наголошують: для цих політиків жодних наслідків не буде. Як зауважує директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, вони в Росію не їздять і нічого не втрачають. А бізнесу там апріорі не повинні мати.

Що станеться з Олегом Березюком, який не їздив і не збирається їхати до Росії? З нафталіну дістали Ірину Фаріон, яка вже не має політичної ваги. І вона піде по телеефірах. Для Фаріон – це щастя. Вона була готова заплатити, щоб її внесли в ці списки. Або що втратить син Порошенка Олексій? Інша справа, якби санкції ввели щодо бізнесу Порошенка. Крім Липецької кондитерської фабрики, в президента є інший бізнес з Росією. Це були б санкції,

– наголосив Давидюк.

Що стосується економічної складової, то, зазначає політичний експерт Олександр Леонов, Кремль обрубає останні економічні важелі впливу на Україну. Україна і Росія продовжують розходитися. Не можна сказати, що це поганий результат російських санкцій.



Росія стріляє собі в ногу і втрачає важелі впливу на Україну

Введення Росією санкцій проти низки українських компаній – постріл собі в ногу. За словами Леонова, включені в санкційний список бізнес-компанії, вочевидь, мали бізнес із Росією. Санкції – покарання з боку Росії, спроба вдарити по українській економіці. Але українська економіка пережила клінічну смерть у 2014 році.

У 2014 році в Україні був подвійний шок – від війни і втрати значної частини економічного потенціалу, фінансів. В тому числі, золота і валюти, які залишилися на окупованих Росією територіях, – це мільярди доларів. Зараз українська економіка розвивається і піднімається за рахунок ЄС і третіх країн. Спроба РФ ще раз обмежити економічні зв’язки призводить до того, що ті, хто був готовий, хоч тушкою чи чучелом пробратися на російський ринок, змушені переорієнтовуватися,

– переконаний Олександр Леонов.

Водночас Володимир Фесенко зауважує: для України цей список – підтвердження системного конфлікту між двома країнами.

"Санкції – це не ознака того, що Росія розриває стосунки із Україною. Ніякого остаточного розриву зв’язків немає і, думаю, не буде. У цьому не зацікавлені ні в Україні, ні в Росії. Для нас остаточно розрив відносин із РФ буде більшою економічною шкодою", – зазначив Фесенко.

Хто залишився поза дужками

Як говорять експерти, цікаво, хто не потрапив до санкційного списку. Відсутність Порошенка і Гройсмана зрозуміла. Перші особи держави. Навіть у Кремлі заявили, що внесення Петра Порошенка до списку санкцій Росії проти України стало б "позамежним кроком". Зрозуміло, що в списках немає проросійських політиків з "Опоблоку", партії "За життя" Рабіновича, кума Путіна Медведчука, а також нардепів, прізвища яких мало що значать для росіян.



Порошенко і Гройсман не потрапили до російського списку санкцій

Характерно й те, що підтвердилися прогнози експертів, про що писав 24 канал, – санкції не торкнулися енергетичного сектору. В такому випадку, наголошує політолог Андрій Вігірінський, вони були б болючими. За його словами, удар по українській економіці був би серйозним за умови, що російським компаніям, які постачають в Україну нафтопродукти, скраплений газ, вугілля, атомну енергетику через "Росатом", заборонили б торгівельні відносини.

Попри заяви нашої влади Україна енергетично залежна від РФ. Приміром, "Роснефть" через свого резидента в Україні, близького до партії "За життя", продає нам скраплений газ. Фірма цього резидента "Глуско Україна" має ексклюзивне право. Заборона експортно-імпортних операцій енергетичного сектору Росії з операторами в Україні буде дієвою. Але битиме і по російському інтересу, і по російському бізнес-партнеру в Україні,

– зауважує Андрій Вігірінський.

Крім того, припинення постачання вугілля напередодні початку опалювального сезону теж було б серйозним ударом. Якщо Росія включила б у список одну з "дочок" ДТЕК олігарха Ахметова, яка купує вугілля в Ростові-на-Дону і продає в Україні за завищеними цінами. До речі, за повідомленням ЗМІ, депутат від БПП Максим Єфімов, якого немає в списку, опосередковано пов’язаний з "Росатомом".



"Опоблоківці" для Путіна – друзі, агенти впливу Кремля

У підсумку санкції проти України – не критичні ні для нас, ні для Росії. Певні збитки для економіки України будуть, але не значні. Для Кремля санкції – ще один привід пропагандистської телекартинки для росіян, щоб відволікти увагу від соціально-економічних проблем, викликаних західними санкціями, що призвело до зниження рейтингу Путіна.