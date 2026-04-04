Возгорание на поврежденных объектах удалось локализовать. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Смотрите также В Киеве прогремели взрывы: столица под атакой БПЛА
Что известно про атаку на Полтавскую область?
В ночь на 4 апреля и с утра вражеские беспилотники атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе. По предварительной информации, зафиксированы прямые попадания, в результате чего на объектах вспыхнули пожары. К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС.
Спасатели продолжают работать на местах ударов, локализуя возгорание и оценивая масштабы разрушений.
В канун католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группи Нафтогаз на Полтавщине,
– уточнил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
По словам Корецкого, враг дважды атаковал инфраструктуру в этот день. К тому же уже более 40 раз объекты Группы Нафтогаз подвергались обстрелам с начала 2026 года.
По имеющимся данным, в результате атаки обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.
Важно! Россия в ночь на 4 апреля запустила 286 ударных беспилотников по Украине. Защитники неба смогли сбить 260 дронов. К сожалению, по меньшей мере, 11 БПЛА попали в цели на 10 локациях, а обломки упали на 6 других локациях.
Что известно о последствиях российской атаки в других регионах Украины?
Российские беспилотники утром 4 апреля атаковали Харьков. В Киевском районе города зафиксировано падение обломков. Впоследствии в Немышлянском районе произошло еще одно падение обломков вражеского беспилотника. Один человек получил травмы.
Ночью 4 апреля в Сумах прогремели по меньшей мере три взрыва из-за атаки вражеских дронов. Беспилотники попали в жилой сектор, вызвав пожар на верхних этажах многоэтажки. Известно, что травмированы 7 человек, среди которых один ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В Киеве утром 4 апреля прогремели взрывы в результате атаки вражеских беспилотников. Зафиксировано падение обломков на крышу офисного здания в Дарницком районе. Возник пожар, который ликвидируют подразделения ГСЧС.
Николаев также подвергся российскому террору. Оккупанты атакуют город дронами. Последствия атаки уточняются.