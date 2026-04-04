О последствиях рассказали в ОВА и других официальных учреждениях. Вот что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Сум 4 апреля и его последствиях?

Несколько беспилотников залетели в город Сумы ночью 4 апреля, это произошло около 02:40. Прогремело по меньшей мере три взрыва.

После 3 утра Сумская военная администрация, областная и городская, сообщили о первых последствиях атаки: российская армия ударила по жилому сектору ударными БПЛА.

После этого начался пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе. Предварительно, говорится о попадании дрона на 13 этаже 16-этажки в центре города.

По состоянию на 09:55 количество пострадавших увеличилось до 13, среди которых – один ребенок. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь, двух – уже госпитализировали. Об этом сообщили в Сумской ГВА.

На других локациях города легкие повреждения получили 8 жителей. Также была повреждена газовая и энергетическая инфраструктура. В Сумах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Сумах

