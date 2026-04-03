Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Чем россияне били по Украине?

Для удара по объектам критической инфраструктуры Украины враг применил ударные БПЛА, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Всего Воздушные силы ВСУ зафиксировали 579 средств воздушного нападения:

10 баллистических ракет Искандер-М (районы пуска – Курская, Ростовская области);

25 крылатых ракет Х-101 (район пуска – из воздушного пространства Самарской области);

2 крылатые ракеты Искандер-К (район пуска – Ростовская область);

542 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда.

Более 330 из этих дронов составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 541 цель – речь идет о 26 ракетах и 515 беспилотниках различных типов:

24 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К;

515 вражеских БПЛА различных типов.

В результате атаки было зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.

Какие регионы были под ударом?