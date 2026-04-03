Военный эксперт Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что к ночным тревогам украинцы уже привыкли, поэтому дневные давят на психику сильнее.

Смотрите также: Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: где раздавались взрывы и какие последствия

Почему новые "Шахеды" опаснее днем?

Старые образцы "Шахедов" летали по заранее запрограммированному маршруту – на инерционной навигации и GPS. Ночью их сбивали реже, потому что мобильным огневым группам со стрелковым оружием сложнее действовать в темноте.

Сейчас ситуация изменилась. Дроны-перехватчики не требуют визуального контакта – они видят тепловой след "Шахеда". Поэтому лететь ночью уже опаснее. К тому же новые образцы перешли на mesh-сеть, и каждый дрон является ретранслятором, а сам аппарат управляется оператором в реальном времени,

– объяснил Нарожный.

Благодаря этому оператор видит видеосигнал и может наводить "Шахед" на движущуюся цель – например, поезд на рельсах. Это не FPV-дрон, но управляемость достаточная для поражения медленных движущихся объектов.

Раньше глушение GPS сбивало дроны с запланированного маршрута, теперь они работают независимо от GPS-сигнала, и средства РЭБ на них практически не действуют.

"Днем работает огромное количество предприятий – и во время тревоги, особенно на индустриальных объектах со станками и оборудованием, производство останавливается для безопасности людей и техники. Это огромный удар по экономике, потому что тревога может длиться несколько часов", – сказал Нарожный.

К тому же дневные атаки ломают привычный распорядок людей, к которому они привыкли, что давит на психику.

Обратите внимание! Киевский картонно-бумажный комбинат 3 апреля пострадал от российской атаки "Шахедами". Из-за этого предприятие вынужденно прекратило работу, что может повлиять на поставки известной марки туалетной бумаги.

Что еще известно о последствиях вражеских атак по Украине?