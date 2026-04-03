Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена после 07:30. Воздушные силы сообщали о приближении к региону дронов и ракет.
Что известно об атаке на Коростень?
Под вражеским ударом оказался Коростень. В комментарии для Суспильного заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская рассказала, что около 10:00 в городе прогремели четыре взрыва.
На месте взрыва поднялся столб дыма.
Как раз перед взрывами появились сообщения о том, что БПЛА двигаются на Коростень с юго-востока.
После 11:30 в Коростене снова было громко. Перед этим Воздушные силы предупреждали, что в направлении населенного пункта летит ракета.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook сообщил, что враг нанес комбинированный ракетно-дроновый удар по жилой застройке и гражданской инфраструктуре Житомирщины.
По данным полиции Житомирской области, один человек погиб. Это 70-летняя женщина. Еще 7 человек ранены.
Последствия террора Житомирщины / Фото ГУНП в Житомирской области
В результате вражеской воздушной атаки на севере Житомирщины разрушены 18 зданий, среди которых – 9 жилых домов. Повреждения получили более 100 жилых домов, более 55 хозяйственных помещений и 2 магазина.
Продолжаются поисково-спасательные работы, тушение пожаров, фиксация военного преступления и помощь пострадавшим. Также на месте работают взрывотехники полиции.
В ГСЧС сообщили, что из-за российской атаки по жилому сектору количество травмированных возросло до 10 травмированных – 2 из них чрезвычайники деблокировали из-под завалов. Пожар удалось ликвидировать. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Последствия российской атаки / ГСЧС
К слову, в связи с массированной атакой в области ввели аварийные отключения света.
Напомним, что утром 3 апреля Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Враг выпустил более 400 дронов. Кроме того, оккупанты ударили по украинским городам ракетами.
Каковы последствия последних ударов России по Украине?
- Под массированным ударом оказалась Киевская область. Известно об одном погибшем человеке. Предварительно также есть один раненый. В сети сообщают, что российский "Шахед" влетел в многоэтажку в Обухове.
- В Шевченковском районе Харькова упали обломки дронов "Шахед", ранены несколько человек, в том числе ребенок, двое из них в тяжелом состоянии.
- Враг попал в один из торговых центров в центре Сум. В результате удара БПЛА ранения получили предварительно 3 человека. Их госпитализировали. Повреждены здание и окна.