Об этом сообщил гендиректор "Yasno" Сергей Коваленко и ДТЭК.

Где будут действовать экстренные отключения света, а где – аварийные?

Вследствие вражеского обстрела для жителей столицы введены экстренные отключения электроэнергии. Команду дало Укрэнерго.

В компании отметили, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений света не действуют.

Обо всех изменениях Укрэнерго будет сообщать в своем телеграм-канале.

В то же время в Черкасской области с 11:10 3 апреля по команде НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений (ГАВ). Причина – последствия предыдущих массированных российских атак на объекты критической инфраструктуры.

Аналогичная ситуация и на Житомирщине – 3 апреля будут действовать аварийные отключения электроэнергии.

Получили команду от НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии (ГАВ). Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленных на сохранение энергосистемы Украины,

– добавили в Житомироблэнерго.

В 16:49 экстренные отключения в Киеве отменили. Столица вернулась к графикам почасовых отключений.

