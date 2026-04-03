Повітряну тривогу у Житомирській області оголосили після 07:30. Повітряні сили повідомляли про наближення до регіону дронів і ракет.
Що відомо про атаку на Коростень?
Під ворожим ударом опинився Коростень. У коментарі для Суспільного заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська розповіла, що близько 10:00 у місті пролунали чотири вибухи. На місці вибуху здійнявся стовп диму.
Якраз перед вибухами з'явилися повідомлення про те, що БпЛА рухаються на Коростень з південного сходу.
Після 11:30 у Коростені знову було гучно. Перед цим Повітряні сили попереджали, що у напрямку населеного пункту летить ракета.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Житомирщини.
За даними поліції Житомирщини, одна людина загинула. Це 70-річна жінка. Ще 7 людей поранено.
Наслідки терору Житомирщини / Фото ГУНП на Житомирщині
Внаслідок ворожої повітряної атаки на півночі Житомирщини зруйновано 18 будівель, серед яких – 9 житлових будинків. Пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і 2 магазини.
Тривають пошуково-рятувальні роботи, гасіння пожеж, фіксація воєнного злочину та допомога постраждалим. Також на місці працюють вибухотехніки поліції.
У ДСНС повідомили, що через російську атаку по житловому сектору кількість травмованих зросла до 10, а 2 з них надзвичайники деблокували з-під завалів. Пожежу вдалося ліквідувати. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Наслідки російської атаки / ДСНС
До слова, у зв'язку з масованою атакою в області запровадили аварійні відключення світла.
Нагадаємо, що вранці 3 квітня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог випустив понад 400 дронів. Окрім того, окупанти вдарили по українських містах ракетами.
Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?
Під масованим ударом опинилася Київська область. Відомо про одну загиблу людину. Попередньо також є один поранений. У мережі повідомляють, що російський "Шахед" влетів у багатоповерхівку в Обухові.
У Шевченківському районі Харкова впали уламки дронів "Шахед", поранено кілька людей, зокрема дитину, двоє з них у важкому стані.
Ворог поцілив в один з торговельних центрів у середмісті Сум. Внаслідок удару БпЛА поранень зазнали попередньо 3 особи. Їх госпіталізовано. Пошкоджено будівлю та вікна.