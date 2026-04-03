Про те, які регіони опинилися під російською атакою, і які наслідки фіксують по Україні, – розповідає 24 Канал.
Де пролунали вибухи і які наслідки?
У Повітряних силах повідомили про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичних ракет "Кинджал". За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 541 ворожу ціль – 26 ракет та 515 безпілотників. Загалом українські військові зафіксували 579 засобів повітряного нападу, зокрема, балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101 та безпілотники різних типів. Під час масованої атаки на Україну російський безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови. За даними оборонного відомства країни, дрон потрапив до Молдови з боку Біляївки Одеської області. За даними Нацполіції, кількість постраждалих у Житомирській області зросла до 7, також загинула 70-річна жінка. Внаслідок атаки зруйновано 18 будівель, серед яких – дев’ять житлових будинків. Пошкоджено понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і два магазини. Володимир Зеленський, коментуючи російську атаку, зазначив, що ворог фактично посилили інтенсивність ударів, і замість домовленостей про перемир'я лише збільшують кількість обстрілів перед Великоднем. Фактично від ночі триває атака хвилями, і вже щонайменше п’ять регіонів були під ударом. Жодної години спокою для наших людей, і це така відповідь Росії на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень, Ще двоє жителів Сумщини загинули внаслідок російських атак, повідомили в ОВА. У Великописарівській громаді армія Росії атакувала цивільний автомобіль – загинув чоловік. У Білопільській громаді дрон поцілив у мотоблок – один чоловік загинув, ще один поранений. Під ворожим прицілом опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський райони області. У Шевченківському районі сталося падіння уламків "Шахеду". Внаслідок цього є постраждалі, горять кілька авто. Ще низка ворожих дронів заходить на місто – будьте обережні, Керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про 7 постраждалих внаслідок ворожого удару по місту. Щонайменше троє з них перебувають у важкому стані, їм надають усю необхідну допомогу. У Києві та кількох регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії, повідомляють в Yasno та Укренерго. У Полтавській громаді зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку та гараж. Інформації щодо травмованих станом на зараз не надходило. Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 квітня з 11:10 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго", повідомили в АТ "Черкасиобленерго". "Головна мета росіян в таких атаках посеред дня – збільшення кількості жертв серед цивільних. Саме тому комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів, ракет", – написав керівник ЦПД Андрій Коваленко. У Миргородському та Полтавському районах зафіксовані падіння ворожих БпЛА. Є пошкодження на території приватних домоволодінь та фермерського господарства. Наслідки уточнюються. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило, повідомили в ОВА. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, Моніторингові канали повідомляють про входження крилатих ракет у повітряний простір України. Щонайменше 2 групи ракет прямує через Ізюмський район Харківської області західним курсом. Є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях внаслідок ударів Росії по енергооб’єктах, повідомляє Укренерго. Сьогодні в усіх регіонах України 07:00 до 11:00 діятимуть відключення світла для споживачів, а з 06:00 до 22:00 – для промисловості. Через несприятливі погодні умови знеструмлені чотири населені пункти у Полтавській області. Росіяни атакували безпілотником типу "Молнія" один з торгівельних центрів у середмісті Сум. Пошкоджено будівлю ТРЦ та скління. За попередньою інформацією місцевої влади, постраждало двоє людей. Наразі їх госпіталізовано. Пізніше кількість постраждалих зросла 4, у них незначні поранення. За даними місцевої влади, на місці події триває обстеження території, а наслідки та масштаби руйнувань уточнюються. О 7:56 Київська ОВА поінформувала про роботу сил ППО по ворожих цілях. До того ж, монітори близько 8:00 писали про 3 БпЛА в напрямку Василькова й Фастова. О 9:53 влада повідомила, що тривога в області продовжується. Там закликали всіх дотримуватися правил безпеки й інформаційної гігієни. О 09:58 обласна військова адміністрація повідомила про повторні вибухи. Начальник управління комунацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що станом на 07:00 фіксувалося близько 240 безпілотників, а зараз їх вже понад 400. Він не виключає, що можуть бути ще пуски. Він наголосив, що Росія атакує не лише "Шахедами", а безпілотниками різних типів. Ворожі дрони летять у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Сумській областях, тобто з різних напрямків. Також у небі є бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Спершу з'явилась інформація про п'ять постраждалих, втім згодом кількість зросла до семи. Серед них – 19-річна дівчина, жінки віком 68, 50 та 43 роки та чоловіки 71, 63 та 51 року. Вони усі перебувають у стані середньої тяжкості. Водночас стан 51-річного водія маршрутки – важкий. У нього контузія, закрита черепно-мозкова травма та осколкові поранення ніг та живота. О 09:33 голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич попередив, що у Кременчуцькому районі працює ППО. Про вибухи повідомили вже о 9:08. Їх чули у Черкасах та на околицях міста. Згодом також з'явилася інформація про роботу ППО по ворожих цілях. Пізно ввечері 2 квітня Харків зазнав атаки російських ударних безпілотників. Загалом у місті є кілька влучань ворожих БпЛА. На місцях окремих ударів виникли пожежі. Під атакою опинилися не менш як чотири райони Харкова – Новобаварський, Київський, Салтівський та Основ'янський. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, серед них 8-річна дівчинка та немовля.
Київ та вся Україна –знову повітряна тривога
Сили ППО збили більшість цілей
Російський безпілотник залетів до Молдови під час атаки
На Житомирщині зросла кількість постраждалих
Зеленський відреагував на російську атаку
– написав він.
На Київщині ворожий дрон влучив біля ветклініки
Через атаку в Харкові спалахнула пожежа
– написав міський голова Ігор Терехов.
В РНБО назвали ціль російської атаки
У Полтавській області є пошкодження цивільної інфраструктури
По всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару
– написали у Повітряних силах ЗСУ.
Через російську атаку сталися знеструмлення
Російський дрон вгатив по ТРЦ в центрі Сум
У Київській області знову пролунали вибухи
Можливі пуски нових БпЛА і ракет
Росіяни скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні
Гучно було у Полтавській області
У Чернігові прогриміли вибухи
