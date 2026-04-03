Про рух ворожих повітряних цілей та загрозу для областей України інформували Повітряні сили ЗСУ.
Де була загроза ворожого удару?
Харківщина: БпЛА на Кривий Ріг з півночі. Полтавщина. БпЛА у напрямку Лубен/Ромодану з півночі. БпЛА на Суми з півночі. БпЛА на Полтавщину з півночі. БпЛА по межі Чернігівщини і Сумщини південним курсом. Харківщина. БпЛА у напрямку Балаклії зі сходу. Дніпропетровщина. БпЛА повз Нікополь курсом на північ. Декілька груп БпЛА на Сумщині – на/повз Конотоп з північного сходу. Мер Харкова Терехов повідомив про ще один удар по Шевченківському району міста. Наслідки атаки уточнюють. БпЛА на Харків зі сходу. БпЛА з Чорного моря – курсом на Одесу. У Харкові ворожий дрон вдарив по Київському району, написав мер Ігор Терехов. Відбій ракетної небезпеки. Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К. Відбій загрози для Запоріжжя. Запоріжжя – ракетна небезпека. Київщина – БпЛА повз Обухів на Кагарлик. Ворожі БпЛА східніше від Києва в районі села Баришівка. БпЛА у напрямку Білгород-Дністровська з Чорного моря. Ракета у напрямку Коростеня. Ракета на Житомир. Ракета на Бердичів. Ракета на Вінницю із заходу. Ракета на Білу Церкву з півдня. Ракети на Вінницю зі сходу. Ракети з Черкащини на сході Вінниччини – курс західний Ворожі БпЛА продовжують рух у напрямку Києва з південного напрямку. Ракети через Черкащину у напрямку Київщини. Групи КР повз Кропивницький у напрямку Звенигородського району Черкащини. Повертають у напрямку Київщини. Групи БпЛА в секторі Обухів/Вишневе. Ракета на Кропивницький. Ракети на Кіровоградщині змінюють курс у напрямку Черкащини. Ракета наближається до Кропивницького. Ракета на Кривий Ріг з півночі. Ракети повз Кам'янське на Кіровоградщину, вектор руху Кропивницький. Швидкісна ціль на Кривий Ріг з півдня. Ракети з Харківщини зайшли на Дніпропетровщину, вектор руху Кам'янське. Ще ракета на сході Харківщини тим самим курсом. БпЛА на Коростень (Житомирщина) з південного сходу. Входження крилатих ракет у повітряний простір України. 2 групи КР через Ізюмський район Харківщини західним курсом. Ракета на сході Харківщини курсом на захід. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К. БпЛА на Київщині, курсом на Київ з півдня. БпЛА на Київщині, курс Обухів. БпЛА на Житомирщині, курс м.Житомир з півдня. Група БпЛА курсом на м.Біла Церква з південного-сходу. БпЛА на Житомирщині, курс на Бердичів БпЛА на Вінниччині повз Калинівку курс на північ. БпЛА курсом на Вінницю зі сходу. БпЛА курсом на Черкаси. БпЛА на Вінниччині, курс Немирів/Іллінці. Група БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину. Група БпЛА на Полтавщині курсом на Кременчук. Ворог атакує великою кількістю цілей, будьте обережні, БпЛА на Вінниччині, курс Тростянець/Крижопіль. БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину та Кіровоградщину. БпЛА на Полтавщині, курс Гоголеве. БпЛА на Київщині курсом на Обухів. БпЛА в напрямку м.Біла Церква з заходу. БпЛА на півдні Сумщини, курс Полтавщина. БпЛА на Одещині, курс Криве Озеро БпЛА на Житомирщині, курс на Ружин БпЛА на Одещині, курс північно-західний. БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину. БпЛА з Київщини курсом на Вінниччину (Погребище). БпЛА курсом Київщину з півдня. БпЛА в напрямку Миколаївщини з півдня. БпЛА в напрямку м.Харків. БпЛА з Кіровоградщини курсом на Черкащину. БпЛА з Кіровоградщини курсом на Київщину. БпЛА на Кропивницький. БпЛА з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину. БпЛА з акваторії Чорного моря на Одесу. БпЛА з Сумщини на Полтавщину. Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний. Група БпЛА на Чернігівщині, курс на Березну. Монітори пишуть, що у Росії злетіли 2 борти Ту-160 з аеродрому "Українка". Кількість бортів може зростати. Якщо виліт бойовий, на пускових рубежах літаки будуть десь о 8 годині. Група БпЛА на Павлоград. БпЛА на місто Запоріжжя з півдня. Група БпЛА на півночі Сумщині, курс на Чернігівщину. Відбій загрози балістики. Швидкісна ціль на Павлоград. Група БпЛА на Харківщині, курс на Балаклію. Під час балістичного обстрілу вибухи також пролунали у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Швидкісна ціль на Запоріжжі. Швидкісна ціль на Дніпропетровщині. Ворог завдав трьох ударів балістичною зброєю по Київському району Харкова, – мер Терехов. Ракети на Харків! Чутно вибухи. Тривога у Києві та низці областей. Загроза застосування балістичного озброєння! Подбайте про безпеку. БпЛА з Кіровоградщини у напрямку Одещини, курс південний. БпЛА з Полтавщини у напрямку Чернігівщини. БпЛА наближаються до Харкова з півночі. БпЛА на Черкащині в районі Тального, курс південний. Полтава – БпЛА з півдня. Кривий Ріг – БпЛА зі сходу. БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода з півдня. БпЛА на Миколаїв з півдня. БпЛА на заході Сумщини на Чернігівщину. БпЛА південніше Дніпра – вектором руху на Кривий Ріг. Кривий Ріг – БпЛА з південного сходу. Ворожий "Шахед" ударив по Салтівському району. Деталі уточнюємо, БпЛА у напрямку Сум з північно-східного напрямку. БпЛА у напрямку Харкова з півночі та півдня. Декілька ворожих БпЛА на півночі Харківщини курс південний у напрямку Харкова. Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Полтава та Решетилівка курс південно-західний. БпЛА на Павлоград зі сходу. БпЛА на Харківщині, курс на Харків з півдня. БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.
Дрон вгатив по Харкову
– попередив керівник ЦПД.
– зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
