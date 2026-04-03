Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Які наслідки атаки на Київщину?

Повітряну тривогу в регіоні почали оголошувати приблизно о 06:33 через загрозу дронового удару, згодом росіяни запустили й ракети. Об 11:28 Микола Калашник повідомив про масовану атаку на область.

В області працюють сили протиповітряної оборони. Наші захисники роблять усе можливе, щоб збити якомога більше ворожих цілей і захистити людей,

– написав він.

На жаль, станом на 11:30 відомо про щонайменше одного загиблого внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, поранень зазнала одна особа. Зазначається, що надають усю необхідну допомогу.

"Прошу всіх жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття. Не ігноруйте небезпеку. Ворог продовжує атакувати наші громади", – резюмував керівник ОВА.

Де ще пролунали вибухи?