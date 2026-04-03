Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та очільник ОВА Олег Григоров.
Які деталі атаки на Суми відомі?
Близько 9:05 ворог поцілив безпілотником типу "Молнія" в один з торгівельних центрів у середмісті Сум. Пошкоджено будівлю ТРЦ та скління.
За попередньою інформацією місцевої влади, постраждало двоє людей. Наразі їх госпіталізовано.
Згодом заступник директора ТОВ "Центральний ринок" Фільов у коментарі "Суспільному" зауважив, що кількість осіб, які звернулись за медичною допомогою, зросла до чотирьох людей. У них незначні поранення.
Очільник ОВА додав, що на місці події триває обстеження території, а наслідки та масштаби руйнувань уточнюються.
До слова, це вже друга атака на Суми за 3 квітня. Дещо раніше було зафіксовано два влучання – у Ковпаківському районі та в центральній частині міста. Попередньо пошкоджень зазнали нежитлові приміщення та автомобілі. Загиблих чи поранених, на щастя, немає.
Де ще фіксують наслідки російських атак?
Зранку 3 квітня ворог скинув БпЛА з вибухівкою на маршрутку в Херсоні. Пранено семеро людей, усі госпіталізовані.
1 квітня ворожий дрон атакував пасажирський автобус на Черкащині. Тоді поранення отримали 4 людини.
Для атаки по Харкову російські війська використали безпілотники. У Новобаварському районі дрон влучив в город, пошкоджено вікна приватного будинку. У Київському та Основ'янському – пошкоджено будівлю магазину та пожежа в 4-поверховій будівлі поруч.