Что известно об остановке комбината в Обухове?
Производственный процесс на мощностях предприятия остановился из соображений безопасности и для ликвидации последствий, сообщил Киевский картонно-бумажный комбинат.
Наш комбинат является предприятием, которое производит исключительно товары общего потребления для мирного населения и никоим образом не связано с военной инфраструктурой, объектами оборонного комплекса или военными заказами. Удар по таким мощностям – это атака на гражданскую промышленность и обеспечение базовых бытовых потребностей обычных украинцев,
– пишут в компании.
Такой шаг ставит под угрозу поставки важных товаров:
- туалетная бумага "Обухов 65";
- линейка товаров "Чудо";
- другие санитарно-гигиенические изделия ассортимента и гофроупаковка.
Известно, что сейчас руководство комбината и соответствующие службы непрерывно отслеживают ситуацию.
Сообщение о БпЛА в Обухове
3 апреля для Киевской области, в частности и Обухова, есть угроза обстрела. В частности, сообщали о следующих угрозах:
8:00, 3 апреля – БпЛА на Киевщине курсом на Обухов.
10:04, 3 апреля – БпЛА на Киевщине, курс Обухов.
11:03, 3 апреля – Группы КР мимо Кропивницкого в направлении Звенигородского района Черкасской области. Возвращаются в направлении Киевской области. Группы БпЛА в секторе Обухов/Вишневое.
12:54, 3 апреля – Киевщина – БпЛА мимо Обухова на Кагарлык.
Что известно об обстреле Киевщины 3 апреля?
Под вражеским прицелом оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский районы.
В Бучанщине погиб один человек. Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля.
На Фастовщине возникли пожары в ветеринарной клинике, рядом с авто и частным жилым домом. Пострадал один человек.
На Обуховщине есть попадание в жилую многоэтажку. К счастью, обошлось без жертв.
В селе Крюковщина повреждена кровля жилой 5-этажки.