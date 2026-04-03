Что известно об остановке комбината в Обухове?

Производственный процесс на мощностях предприятия остановился из соображений безопасности и для ликвидации последствий, сообщил Киевский картонно-бумажный комбинат.

Наш комбинат является предприятием, которое производит исключительно товары общего потребления для мирного населения и никоим образом не связано с военной инфраструктурой, объектами оборонного комплекса или военными заказами. Удар по таким мощностям – это атака на гражданскую промышленность и обеспечение базовых бытовых потребностей обычных украинцев,

– пишут в компании.

Такой шаг ставит под угрозу поставки важных товаров:

туалетная бумага "Обухов 65";

линейка товаров "Чудо";

другие санитарно-гигиенические изделия ассортимента и гофроупаковка.

Известно, что сейчас руководство комбината и соответствующие службы непрерывно отслеживают ситуацию.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Сообщение о БпЛА в Обухове

3 апреля для Киевской области, в частности и Обухова, есть угроза обстрела. В частности, сообщали о следующих угрозах:

8:00, 3 апреля – БпЛА на Киевщине курсом на Обухов.

10:04, 3 апреля – БпЛА на Киевщине, курс Обухов.

11:03, 3 апреля – Группы КР мимо Кропивницкого в направлении Звенигородского района Черкасской области. Возвращаются в направлении Киевской области. Группы БпЛА в секторе Обухов/Вишневое.

12:54, 3 апреля – Киевщина – БпЛА мимо Обухова на Кагарлык.

Что известно об обстреле Киевщины 3 апреля?

Под вражеским прицелом оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский районы.