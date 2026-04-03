Що відомо про зупинку комбінату в Обухові?

Виробничий процес на потужностях підприємства зупинився з міркувань безпеки та для ліквідації наслідків, повідомив Київський картонно-паперовий комбінат.

Наш комбінат є підприємством, яке виробляє виключно товари загального вжитку для мирного населення та жодним чином не пов'язане із військовою інфраструктурою, об'єктами оборонного комплексу чи військовими замовленнями. Удар по таких потужностях – це атака на цивільну промисловість та забезпечення базових побутових потреб звичайних українців,

– пишуть у компанії.

Такий крок ставиль під загрозу постачання важливих товарів:

туалетний папір "Обухів 65";

лінійка товарів "Диво";

інші санітарно-гігієнічні вироби асортименту та гофроупаковка.

Відомо, що наразі керівництво комбінату та відповідні служби безперервно відслідковують ситуацію.

Чому Росія розтягнула атаку на ніч і день?

Раніше в більшості регіонів масовані удари здебільшого вкладалися в нічний проміжок: тривога починалася пізно ввечері й закінчувалася зранку.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу припустив, що така розтягнута в часі атака могла бути не випадковою. За його словами, росіяни могли свідомо бити довше, щоб тиснути не лише на цивільних, а й на виснаження української ППО.

Цього разу атаку розтягнули майже на пів доби – приблизно з 11-ї вечора до 11-ї дня. Така тривалість ламає звичний ритм роботи ППО, бо після нічного нальоту вже немає часу спокійно перезарядитися, перевірити комплекси і просто трохи відновитися.

Розрахунок, як на мене, був так само на людський фактор. Що наші оператори, наприклад, бійці сил протиповітряної оборони втомлені. 12-годинна зміна – це надзвичайно важка робота,

– припустив Ступак.

Йдеться про спробу тиснути не лише кількістю цілей, а й виснаженням. Коли атака не обривається під ранок, люди працюють без великої паузи, а в таких умовах ворог розраховує на втому, затримку реакції і помилку в критичний момент. Росіяни, схоже, намагаються використати не тільки можливості свого озброєння, а й межу людської витривалості тих, хто тримає небо.

Вони розраховують, що люди втомляться, спрацює людський фактор, хтось не встигне натиснути кнопку – і ракета або дрон долетить туди, куди їм потрібно,

– сказав він.

Під таку атаку підганяють і сам ритм ударів: не дати видихнути, не дати перейти до нормального денного режиму і тримати напругу довше, ніж це було раніше.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все.

Повідомлення про БпЛА в Обухові

3 квітня для Київщини, зокрема й Обухова, є загроза обстрілу. Зокрема, повідомляли про наступні загрози:

8:00, 3 квітня – БпЛА на Київщині курсом на Обухів.

10:04, 3 квітня – БпЛА на Київщині, курс Обухів.

11:03, 3 квітня – Групи КР повз Кропивницький у напрямку Звенигородського району Черкащини. Повертають у напрямку Київщини. Групи БпЛА в секторі Обухів/Вишневе.

12:54, 3 квітня – Київщина – БпЛА повз Обухів на Кагарлик.

Що відомо про обстріл Київщини 3 квітня?