Що відомо про зупинку комбінату в Обухові?
Виробничий процес на потужностях підприємства зупинився з міркувань безпеки та для ліквідації наслідків, повідомив Київський картонно-паперовий комбінат.
Дивіться також ФОП можуть покарати за найменші помилки: які штрафи найбільш поширені в Україні
Наш комбінат є підприємством, яке виробляє виключно товари загального вжитку для мирного населення та жодним чином не пов'язане із військовою інфраструктурою, об'єктами оборонного комплексу чи військовими замовленнями. Удар по таких потужностях – це атака на цивільну промисловість та забезпечення базових побутових потреб звичайних українців,
– пишуть у компанії.
Такий крок ставиль під загрозу постачання важливих товарів:
- туалетний папір "Обухів 65";
- лінійка товарів "Диво";
- інші санітарно-гігієнічні вироби асортименту та гофроупаковка.
Відомо, що наразі керівництво комбінату та відповідні служби безперервно відслідковують ситуацію.
Чому Росія розтягнула атаку на ніч і день?
Раніше в більшості регіонів масовані удари здебільшого вкладалися в нічний проміжок: тривога починалася пізно ввечері й закінчувалася зранку.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу припустив, що така розтягнута в часі атака могла бути не випадковою. За його словами, росіяни могли свідомо бити довше, щоб тиснути не лише на цивільних, а й на виснаження української ППО.
Цього разу атаку розтягнули майже на пів доби – приблизно з 11-ї вечора до 11-ї дня. Така тривалість ламає звичний ритм роботи ППО, бо після нічного нальоту вже немає часу спокійно перезарядитися, перевірити комплекси і просто трохи відновитися.
Розрахунок, як на мене, був так само на людський фактор. Що наші оператори, наприклад, бійці сил протиповітряної оборони втомлені. 12-годинна зміна – це надзвичайно важка робота,
– припустив Ступак.
Йдеться про спробу тиснути не лише кількістю цілей, а й виснаженням. Коли атака не обривається під ранок, люди працюють без великої паузи, а в таких умовах ворог розраховує на втому, затримку реакції і помилку в критичний момент. Росіяни, схоже, намагаються використати не тільки можливості свого озброєння, а й межу людської витривалості тих, хто тримає небо.
Вони розраховують, що люди втомляться, спрацює людський фактор, хтось не встигне натиснути кнопку – і ракета або дрон долетить туди, куди їм потрібно,
– сказав він.
Під таку атаку підганяють і сам ритм ударів: не дати видихнути, не дати перейти до нормального денного режиму і тримати напругу довше, ніж це було раніше.
Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все.
Повідомлення про БпЛА в Обухові
3 квітня для Київщини, зокрема й Обухова, є загроза обстрілу. Зокрема, повідомляли про наступні загрози:
8:00, 3 квітня – БпЛА на Київщині курсом на Обухів.
10:04, 3 квітня – БпЛА на Київщині, курс Обухів.
11:03, 3 квітня – Групи КР повз Кропивницький у напрямку Звенигородського району Черкащини. Повертають у напрямку Київщини. Групи БпЛА в секторі Обухів/Вишневе.
12:54, 3 квітня – Київщина – БпЛА повз Обухів на Кагарлик.
Що відомо про обстріл Київщини 3 квітня?
Під ворожим прицілом опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський райони області.
На Бучанщині загинула одна людина. Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля.
На Фастівщині виникли пожежі у ветеринарній клініці, поруч розташованому авто та приватному житловому будинку. Постраждала одна людина.
На Обухівщині є влучання в житлову багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв.
У селі Крюківщина пошкоджена покрівля житлової 5-поверхівки.