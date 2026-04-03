Какие штрафы за неуплату налогов и непредставление декларации?

Самая распространенная причина штрафов – просроченные налоги.

Для предпринимателей на упрощенной системе предусмотрены фиксированные суммы:

по единому налогу для ФЛП 1 группы – 166,40 гривен (50% от ставки за месяц); по единому налогу для ФЛП 2 группы – 864,70 гривны (50% от ставки за месяц);

по военному сбору – 432,35 гривны (50% от ставки за месяц).

У ФЛП 3 группы все зависит от суммы долга: если задержка до 30 дней – придется заплатить 5% от задолженности, если больше – уже 10%. А если долг "висит" более трех месяцев, добавляется еще и пеня.

Еще одна типичная проблема – отчетность. Если не подать декларацию вовремя, придется выложить 340 гривен. Повторное нарушение в течение года обойдется уже в 1 020 гривен.

Какие еще штрафы есть для ФЛП?

Но налогами дело не ограничивается. Есть целый список других причин, по которым ФЛП часто получают штрафы:

отсутствие первичных документов – 1 020 гривен;

отсутствие товарного учета для продавцов рисковых групп – 100% от стоимости;

невыдача фискальных чеков – 100% от суммы проданных товаров без чека;

занижение дохода в декларации – 25% от суммы;

получение дохода без соответствующего КВЭД – 15% единого налога;

превышение годового лимита дохода – 15% единого налога с суммы превышения;

неоформление наемных работников – 10 минимальных зарплат за каждого человека (86 470 гривен в 2026 году).

Впрочем, есть и небольшое послабление. Во время военного положения за некоторые нарушения не штрафуют сразу – сначала предупреждают и дают время все исправить. Если быстро среагировать, можно обойтись без финансовых потерь.

