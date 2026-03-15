Какая разница между II и III группами?
Позже изменить группу можно, но сделать это не получится в любой момент, ведь существуют определенные сроки и правила. О ключевых различиях между 2 и 3 группами ФЛП – подробнее объясняет ГНС.
- Какие требования ко второй группе ФЛП?
Ее могут выбрать предприниматели, которые работают в сфере предоставления услуг населению или плательщикам единого налога, производства и продажи товаров, а также ресторанного хозяйства. Среди условий:
- Количество наемных работников – до 10 человек включительно (или без).
- Годовой объем дохода – не более 834 минимальных зарплат
(7 211 598 гривен в 2026 году).
Справка: минимальная заработная плата в 2026 году – 8 647 гривен.
Исключения: на второй группе не могут работать ФЛП, которые занимаются посредничеством в сфере недвижимости; предоставлением доступа к Интернету; производством, поставкой и продажей ювелирных изделий и продукции из драгоценных металлов или камней.
- Какие требования к третьей группе ФЛП?
Она наиболее гибкая, ведь не имеет ограничений по количеству наемных работников. Основное условие касается годового объема дохода, который не может превышать 1 167 минимальных зарплат (10 091 049 гривен в 2026 году).
Какие налоги платят II и III группы ФЛП?
Упрощенная система налогообложения предусматривает три основных обязательных платежа: единый налог (ЕН), военный сбор (ВС) и единый социальный взнос (ЕСВ).
|
ФЛП II группы
|
ФЛП III группы
|
ЕН
|до 20% от минимальной зарплаты (1 729,40 гривны в месяц)
|5% от дохода – в случае работы без НДС;
3% от дохода – для плательщиков НДС.
|
ВС
|10% от минимальной зарплаты (864,70 гривны в месяц)
|1% от фактически полученного дохода
|
ЕСВ
|
22% от минимальной зарплаты (1 902,34 гривны в месяц)
Полезно! На портале Дия можно пройти тест, который поможет выбрать группу ФЛП, чтобы избежать проблем с налоговой.
Кто не может быть плательщиком единого налога?
Напомним, упрощенную систему налогообложения не применяют для ФЛП, которые осуществляют следующие виды деятельности:
организация и проведение азартных игр, обмен валют;
производство и торговля подакцизными товарами (за исключением предусмотренных законом случаев);
добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов и камней;
финансовое посредничество (кроме страховых агентов и отдельных специалистов, определенных законодательством);
почтовые и телекоммуникационные услуги (кроме курьерских);
продажа предметов искусства и антиквариата, организация аукционов;
проведение гастрольных мероприятий;
технические испытания, исследования, аудит;
предоставление в аренду земельных участков (более 0,2 гектара), жилых (более 400 квадратных метров) и нежилых помещений (более 900 квадратных метров), говорится в Налоговом кодексе.