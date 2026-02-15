Сколько стоит открыть ФЛП?

Подать заявление можно в автоматическом режиме через кабинет гражданина на портале Дия. И хотя процедура абсолютно бесплатная, определенных затрат может потребовать подготовка.

Например, будущему предпринимателю может понадобиться платная консультация бухгалтера или юриста, в частности для выбора видов экономической деятельности (КВЭДов) и системы налогообложения (общая или упрощенная).

А вот подать заявление для регистрации ФЛП можно самостоятельно и без лишних затрат – это займет у вас до 10 минут.

Сервис доступен для совершеннолетних граждан Украины, которые имеют полную гражданскую правоспособность и дееспособность, а также присвоенный РНУКНП.

Как зарегистрировать ФЛП через Дию?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на портале Дия. В перечне услуг выберите пункт "Создание бизнеса", затем "Автоматическая регистрация ФЛП" и "Подать заявление". Заполните онлайн-форму. Заверьте заявление электронной подписью физического лица.

Запись о регистрации появится в ЕГР в течение двух рабочих дней. Выписку можно получить в разделе "Результат предоставления административных услуг" по коду описания, что поступит на почту, или в кабинете гражданина. Она имеет юридическую силу.

Что стоит знать о видах ФЛП?