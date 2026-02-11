Какую помощь может получить бизнес?

По состоянию на среду, 11 февраля, более 20 тысяч предпринимателей подали заявления, и первые деньги – уже на счетах. Детали рассказали в Дии.

Программа работает для малого и среднего бизнеса с наемными работниками, зарегистрированного до 1 декабря 2025 года.

За деньги можно приобрести генератор, топливо, оборудование для автономного питания, солнечные панели или оплатить электроэнергию.

Размер помощи зависит от количества наемных работников:

1 работник – 7 500 гривен;

2 работника – 9 000 гривен;

3 работника – 10 500 гривен;

4 работника – 12 000 гривен;

5 работников – 13 500 гривен;

6 и более работников – 15 000 гривен.

Как подать заявление на помощь ФЛП?

Получить услугу можно онлайн – до 31 марта. Для этого нажмите "Подать заявление" на портале Дия по ссылке, после чего авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина.

Проверьте данные о себе и укажите, на что планируете потратить помощь. Затем выберите или откройте Дия.Карточку.

Последний шаг – просмотрите данные заявления и подпишите его. После получения средств можете потратить их на выбранные категории.

Обратите внимание! Среди условий – отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026. Основной КВЭД должен принадлежать к разрешенным по перечню.

Как еще поддерживают бизнес зимой?