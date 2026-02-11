Какую помощь может получить бизнес?
По состоянию на среду, 11 февраля, более 20 тысяч предпринимателей подали заявления, и первые деньги – уже на счетах. Детали рассказали в Дии.
Программа работает для малого и среднего бизнеса с наемными работниками, зарегистрированного до 1 декабря 2025 года.
За деньги можно приобрести генератор, топливо, оборудование для автономного питания, солнечные панели или оплатить электроэнергию.
Размер помощи зависит от количества наемных работников:
- 1 работник – 7 500 гривен;
- 2 работника – 9 000 гривен;
- 3 работника – 10 500 гривен;
- 4 работника – 12 000 гривен;
- 5 работников – 13 500 гривен;
- 6 и более работников – 15 000 гривен.
Как подать заявление на помощь ФЛП?
Получить услугу можно онлайн – до 31 марта. Для этого нажмите "Подать заявление" на портале Дия по ссылке, после чего авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина.
Проверьте данные о себе и укажите, на что планируете потратить помощь. Затем выберите или откройте Дия.Карточку.
Последний шаг – просмотрите данные заявления и подпишите его. После получения средств можете потратить их на выбранные категории.
Обратите внимание! Среди условий – отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026. Основной КВЭД должен принадлежать к разрешенным по перечню.
Как еще поддерживают бизнес зимой?
В Украине выдан первый льготный кредит суммой 1,1 миллиона гривен на генераторы и другое энергооборудование в рамках программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9".
По состоянию на 9 февраля в 18 банков поступило 417 заявок от бизнеса на общую сумму 487 миллионов гривен. Кредит предоставляют на срок до 3 лет на сумму до 10 миллионов гривен.