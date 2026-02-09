Кто получил первые выплаты от правительства?

О том, какую помощь от господдержки по чрезвычайной ситуации в энергетике уже получили люди, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Смотрите также Оплату за коммуналку пересчитают: Свириденко рассказала детали

Так, премьер-министр отмечает, что первые выплаты и кредиты поддержки в чрезвычайной энергетической ситуации – уже на руках у украинцев.

Прежде всего это касается бизнеса. За неделю государство получило более 18 тысяч заявок от ФЛП 2 – 3 групп на получение финансовой помощи общим размером – 180,6 миллиона гривен.

Важно! Государство уже профинансировало большинство заявок. 14, 4 тысячи ФЛП получили финансовую поддержку.

Министр добавила, что за полученные средства предприниматели смогут:

отремонтировать генератор;

купить энергооборудование;

оплатить топливо для генераторов;

заплатить за коммуналку.

Кроме того, первую помощь получили и в виде пакетов тепла. Речь идет о более чем 30 тысячах человек. Предпочтение отдавали районам с самой сложной ситуацией.

Наборы содержат вещи, которые помогают согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства. Их обеспечила Группа Нафтогаз для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров Киева и Киевской области,

– объяснила Свириденко.

В частности к инициативе присоединились и другие крупные компании, которые обеспечат помощь в размере 70 тысяч пакетов для всей Украины, где ситуация остается сложной.

Заметим! В инициативе участвуют Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго и Леса Украины.

В каком размере и на каких процентах получили первый кредит?

Премьер добавила, что кредит на энергооборудование под 0% выдали в размере 1,1 миллиона гривен. За эти средства можно приобрести генераторы и другое энергооборудование в рамках программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9".

Интересно! Всего 18 банков получили 963 заявки от бизнеса на общую сумму кредита более 1 миллиарда гривен.

Отмечается, что по программе можно получить кредит в размере до 10 миллионов гривен, а на возврат средств дают срок до 3 лет.

К тому же по программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" обработали уже 115 заявок из 176. Сумма финансирования бизнесов и ОСМД на сейчас составила 2,19 миллиарда гривен из 6 миллиардов общих.

Деньги будут тратить на установку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых и других генерирующих установок, как системное решение для энергоустойчивости.

Получили ли киевляне помощь "СвітлоДім"?

По анонсированной ранее программе обратились 19 многоквартирных домов Киева и области. Общая сумма помощи составит 5,1 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Деньги выплачивают в течение 2 дней после подтверждения заявки.

Направить помощь можно на автономное обеспечение воды, тепла, света, работы лифтов и закупку соответствующего оборудования.

Где самая сложная ситуация в энергетике?

После энергетического селектора, Зеленский заявил, что в Киеве более 1 400 домов остаются без тепла. Поэтому самая сложная ситуация в столице.

Президент отметил, что продолжается работа по стабилизации энергосистемы и поддержки украинцев, в частности через программу "Пакеты тепла".

Подробно обсудили с министром энергетики ситуацию с атомной генерацией. Для российской армии объекты нашей атомной генерации, в том числе инфраструктура и сети, которые связаны с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. И это требует другого уровня реагирования, чем достигнуто сейчас,

– добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно уделить внимание этой сфере, обсудить возможные варианты защиты с партнерами и найти решение.

Каковы последствия последних атак России на энергетику?

Вследствие массированного обстрела в ночь на 7 февраля, когда под прицел попала Западная Украина, по всей стране ввели графики аварийных отключений (4,5 – 5 очередей).

Больше всего пострадали Бурштынская ТЭС и Добротворская ТЭС.

В то же время эксперты говорят, что нужно искать пути децентрализации для теплоснабжения, чтобы рассредоточить систему и иметь возможность быстро реагировать в аварийных ситуациях.