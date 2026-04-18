Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш 17 апреля призвал европейские страны подготовить "хорошо скоординированные планы" на случай нехватки авиационного топлива. Об этом пишет Euractiv.

Какая угроза нависла над авиарейсами в Европе?

Согласно оценке Международного энергетического агентства, авиационного топлива в Европе начнет не хватать уже через шесть недель. Вилли Волш назвал такую оценку "тревожной".

По его словам, к концу мая Европе начнут отменять рейсы из-за нехватки авиатоплива. Это уже происходит в отдельных частях Азии.

Уолш заявил, что в случае дефицита авиатоплива власти стран Европы должны заблаговременно подготовить четкий совместный план действий, если придется вводить ограничения.

Между тем Брюссель планирует предложить "добровольную координацию" для перераспределения авиатоплива по всей Европе, чтобы избежать региональных дефицитов. Об этом изданию сообщил чиновник, знакомый с ситуацией.

По его словам, некоторые страны имеют большие запасы авиатоплива, чем другие, однако все государства ЕС соглашаются, что ни одно из них не должно столкнуться с нехваткой.

Откуда взялся дефицит авиатоплива?