Об этом сообщает Южное командование США.
Смотрите также Война с Ираном завершится быстро: новое заявление Трампа ошарашило нефтяные рынки
Что известно о прибытии авианосцев в Карибский бассейн?
США объявило о прибытии авианосной ударной группы USS Nimitz к Карибскому бассейну. Американские военные назвали это демонстрацией стратегического присутствия, боевой готовности и способности действовать в любой точке мира.
В состав ударной группы вошли:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- атомный авианосец USS Nimitz (CVN-68);
- палубное авиакрыло Carrier Air Wing 17;
- ракетный эсминец USS Gridley (DDG-101);
- корабль обеспечения USNS Patuxent (T-AO-201).
В ВМС США отметили, что ударная группа является символом "непревзойденной дальности, смертоносности и стратегического превосходства". Официально конкретные цели развертывания в Карибском бассейне пока не уточняются.
США перебросили авианосную группу в Карибское море: смотрите видео
Что такое атомный USS Nimitz?
USS Nimitz – один из самых известных американских атомных авианосцев и главный корабль одноименного класса. Его ввели в состав флота еще в 1975 году, однако он до сих пор остается ключевым элементом глобального военного присутствия США.
Авианосец способен нести десятки боевых самолетов и вертолетов, обеспечивая проведение:
- воздушных ударов;
- операций противовоздушной обороны;
- морского патрулирования;
- поддержки десантных операций;
- разведки и контроля воздушного пространства.
На борту USS Nimitz могут базироваться истребители F/A-18 Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye и другие воздушные платформы.
Какие задачи выполняет авианосная группа?
Авианосные ударные группы США считаются одним из главных инструментов проекции силы Вашингтона в мире. Они позволяют Соединенным Штатам оперативно реагировать на кризисы без необходимости развертывания крупных сухопутных сил.
Обычно такие группы выполняют сдерживание потенциальных противников, обеспечение безопасности морских путей, поддержку союзников, участие в военных операциях, демонстрацию присутствия в стратегически важных регионах.
В ВМС США заявили, что USS Nimitz уже доказал свою эффективность в разных частях света – от Тайваньского пролива до Персидского залива.
Между тем регион остается важным для Америки как с военной, так и с геополитической точки зрения. Через Карибское море проходят серьезные морские маршруты, а сами Карибы традиционно находятся в сфере стратегических интересов Вашингтона.