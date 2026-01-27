Перемещение ударной группы может предоставить Соединенным Штатам возможность быстрее реагировать на развитие событий в случае эскалации. Об этом пишет CNN.

Что известно об увеличении военного присутствия США возле Ирана?

Американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в воды Индийского океана в зоне ответственности Центрального командования США – структуры, отвечающей за операции на Ближнем Востоке.

В состав группировки входят несколько эсминцев-сопровождения и авиационное крыло корабля, однако она пока находится не в полном составе. Типичная авианосная ударная группа включает сам авианосец, ракетные крейсеры, корабли противовоздушной обороны и эсминцы или фрегаты для борьбы с подводными лодками.

Центр военных действий все еще проявляет дипломатическую активность, но США усилили присутствие в регионе на фоне угроз возможного военного столкновения.

Существует ли угроза удара?

Несмотря на размещение в водах Индийского океана, авианосец еще не окончательно готов к любой потенциальной операции. Президент Дональд Трамп продолжает рассматривать варианты удара по Ирану, но нет никаких признаков того, что какое-то решение уже принято.

К тому же недавно администрация США подтвердила свою открытость к переговорам с иранским режимом.

"Мы открыты для бизнеса... как говорится, поэтому, если они хотят связаться с нами и знают условия, тогда мы проведем разговор", – сказал американский чиновник.

Тем временем Исламская Республика готовится к потенциальному нападению. В Тегеране на площади Революции открыли большой мурал, на котором изображен рой истребителей, летящих над военным кораблем с флагом США.

Во время пятничной молитвы в столице имам, который проводил проповедь, предостерег Америку от любых нападений. Иран в течение последней недели усилил свою риторику против США, предупреждая, что любое нападение будет встречено силой, способной дестабилизировать весь Ближний Восток.

Что происходит в Иране?