К чему готовится Хаменеи?
По данным издания, бункер, в который переехал Хаменеи, состоит из "ряда туннелей в Тегеране".
Между тем Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление ежедневными делами верховного лидера и стал основным каналом связи с исполнительными ветвями власти режима.
Отмечается, что риск удара США возрос после заявления Дональда Трампа в пятницу, 23 января, о том, что американские корабли направляются к водам вблизи Ирана.
У нас много кораблей, которые движутся в сторону Ирана,
– сказал тогда Трамп.
В то же время, по словам американского лидера, он "надеется, что их не придется использовать".
В тот же день высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран будет расценивать любое нападение как "полномасштабную войну против страны" – месседж, который Исламская Республика повторяет в последние дни.
Что происходит в Иране?
С конца декабря 2025 года в Иране продолжаются масштабные протесты. Все началось с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. По имеющимся данным, количество жертв на протестах может составлять от 12 до 20 тысяч человек.
Иранские власти угрожают Соединенным Штатам и Израилю, заявляя, что в случае силового вмешательства в защиту протестующих эти страны станут "законными целями".
На фоне обострения ситуации наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке продолжается. В частности, ударная авианосная группа USS Abraham Lincoln (CSG) продолжает движение на запад в сторону региона, тогда как дополнительные тактические боевые самолеты, транспортные борта и самолеты-заправщики летят на восток.