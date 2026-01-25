Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

Читайте также Кое-что очень удивляет: политолог предположил, что кроется за бездействием Трампа по Ирану

К чему готовится Хаменеи?

По данным издания, бункер, в который переехал Хаменеи, состоит из "ряда туннелей в Тегеране".

Между тем Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление ежедневными делами верховного лидера и стал основным каналом связи с исполнительными ветвями власти режима.

Отмечается, что риск удара США возрос после заявления Дональда Трампа в пятницу, 23 января, о том, что американские корабли направляются к водам вблизи Ирана.

У нас много кораблей, которые движутся в сторону Ирана,

– сказал тогда Трамп.

В то же время, по словам американского лидера, он "надеется, что их не придется использовать".

В тот же день высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран будет расценивать любое нападение как "полномасштабную войну против страны" – месседж, который Исламская Республика повторяет в последние дни.

Что происходит в Иране?