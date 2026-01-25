Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

К чему готовится Хаменеи?

По данным издания, бункер, в который переехал Хаменеи, состоит из "ряда туннелей в Тегеране".

Между тем Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление ежедневными делами верховного лидера и стал основным каналом связи с исполнительными ветвями власти режима.

Отмечается, что риск удара США возрос после заявления Дональда Трампа в пятницу, 23 января, о том, что американские корабли направляются к водам вблизи Ирана.

У нас много кораблей, которые движутся в сторону Ирана,
– сказал тогда Трамп.

В то же время, по словам американского лидера, он "надеется, что их не придется использовать".

В тот же день высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран будет расценивать любое нападение как "полномасштабную войну против страны" – месседж, который Исламская Республика повторяет в последние дни.

Что происходит в Иране?

  • С конца декабря 2025 года в Иране продолжаются масштабные протесты. Все началось с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. По имеющимся данным, количество жертв на протестах может составлять от 12 до 20 тысяч человек.

  • Иранские власти угрожают Соединенным Штатам и Израилю, заявляя, что в случае силового вмешательства в защиту протестующих эти страны станут "законными целями".

  • На фоне обострения ситуации наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке продолжается. В частности, ударная авианосная группа USS Abraham Lincoln (CSG) продолжает движение на запад в сторону региона, тогда как дополнительные тактические боевые самолеты, транспортные борта и самолеты-заправщики летят на восток.