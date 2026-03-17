Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Как Трамп прокомментировал отказ союзников США помогать им с Ираном?
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь с Ираном и Ормузским проливом.
Большинство "союзников" НАТО сообщили Соединенные Штаты, что они не хотят участвовать в нашей военной операции против Ирана, несмотря на согласие с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Я не удивлен, ведь НАТО всегда было улицей с односторонним движением – мы защищаем их, но они ничего для нас не делают,
– возмутился Трамп.
Трамп заявил, что США, которые являются "самой мощной страной в мире", не нужна ничья помощь.
"Они не хотят нам помогать, и это невероятно. Я имею в виду, невероятно", – сказал Трамп.
Как Трамп просил союзников о помощи?
Трамп призвал страны, зависящие от нефти из Персидского залива, защищать Ормузский пролив.
Япония и Австралия отказались отправлять военные суда. Франция, Германия и Южная Корея также выразили нежелание вмешиваться.
Партнеров, которые начали отказываться от такой идеи, Трамп назвал неблагодарными.
О своем нежелании сейчас отправлять корабли уже сообщило несколько стран. В частности, Италия, Испания и Германия. Мерц говорил, что Берлину вмешаться мешает законодательство.