Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Як Трамп прокоментував відмову союзників США допомагати їм з Іраном?

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не потрібна допомога з Іраном і Ормузькою протокою.

Більшість "союзників" НАТО повідомили Сполучені Штати, що вони не хочуть брати участь у нашій військовій операції проти Ірану, попри згоду з тим, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Я не здивований, адже НАТО завжди було вулицею з одностороннім рухом – ми захищаємо їх, але вони нічого для нас не роблять,

– обурився Трамп.

Трамп заявив, що США, які є "найпотужнішою країною у світі", не потрібна нічия допомога.

"Вони не хочуть нам допомагати, і це неймовірно. Я маю на увазі, неймовірно", – сказав Трамп.

Як Трамп просив союзників про допомогу?