Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Як Трамп прокоментував відмову союзників США допомагати їм з Іраном?
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не потрібна допомога з Іраном і Ормузькою протокою.
Більшість "союзників" НАТО повідомили Сполучені Штати, що вони не хочуть брати участь у нашій військовій операції проти Ірану, попри згоду з тим, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Я не здивований, адже НАТО завжди було вулицею з одностороннім рухом – ми захищаємо їх, але вони нічого для нас не роблять,
– обурився Трамп.
Трамп заявив, що США, які є "найпотужнішою країною у світі", не потрібна нічия допомога.
"Вони не хочуть нам допомагати, і це неймовірно. Я маю на увазі, неймовірно", – сказав Трамп.
Як Трамп просив союзників про допомогу?
Трамп закликав країни, що залежать від нафти з Перської затоки, захищати Ормузьку протоку.
Японія та Австралія відмовилися відправляти військові судна. Франція, Німеччина та Південна Корея також висловили небажання втручатися.
Партнерів, які почали відмовлятися від такої ідеї, Трамп назвав невдячними.
Про своє небажання зараз відправляти кораблі уже повідомило декілька країн. Зокрема, Італія, Іспанія та Німеччина. Мерц казав, що Берліну втрутитися заважає законодавство.