Про це йдеться в матеріалі The Jerusalem Post.

До чого готується Хаменеї?

За даними видання, бункер, у який переїхав Хаменеї, складається з "низки тунелів у Тегерані".

Тим часом Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління щоденними справами верховного лідера та став основним каналом зв'язку з виконавчими гілками влади режиму.

Зазначається, що ризик удару США зріс після заяви Дональда Трампа в п’ятницю, 23 січня, про те, що американські кораблі прямують до вод поблизу Ірану.

У нас багато кораблів, які рухаються в бік Ірану,

– сказав тоді Трамп.

Водночас, за словами американського лідера, він "сподівається, що їх не доведеться використовувати".

Того ж дня високопоставлений іранський чиновник заявив, що Іран розцінюватиме будь-який напад як "повномасштабну війну проти країни" – меседж, який Ісламська Республіка повторює останніми днями.

Що відбувається в Ірані?