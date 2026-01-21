Про це повідомляє видання The War Zone.

Які плани Трампа щодо Ірану?

За словами журналістів, який би шлях не обрав Дональд Трамп, нарощування військової присутності США на Близькому Сході на випадок можливого удару триває.

Зокрема, ударна авіаносна група USS Abraham Lincoln (CSG) продовжує рух на захід у бік регіону, тоді як додаткові тактичні бойові літаки, транспортні борти та літаки-заправники летять на схід.

Чи військовий варіант виключений? Ні,

– заявив Трамп у відповідь на запитання про свої плани щодо Ірану.

Водночас перед тим як відповісти, Трамп повторив своє твердження, що Тегеран утримався від страти протестувальників.

Раніше президент США неодноразово погрожував режиму через його жорстоку реакцію на протести, внаслідок яких загинули тисячі людей. Він також обіцяв протестувальникам, що "допомога вже в дорозі". Однак після того, як Трампу повідомили, що вбивства припиняться, він нібито скасував удар по Ірану.

Тим часом у соціальних мережах з'являються нові фото та відео, що демонструють насильство режиму проти іранського народу.

Хоча США досі не вдавалися до військових дій проти Ірану, риторика між двома країнами залишається вкрай напруженою. У вівторок, 20 січня, Тегеран застеріг Трампа від будь-яких дій проти Хаменеї.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході авіаносна група Lincoln пройшла Малаккську протоку та попрямувала на захід у Бенгальську затоку й, імовірно, у зону відповідальності CENTCOM. Водночас корабель вимкнув транспондер і наразі рухається "в темряві".

Онлайн-трекери польотів повідомляють, що винищувачі F-15E Strike Eagle у супроводі літаків-заправників KC-135 Stratotanker вирушили з британської авіабази RAF Lakenheath на Близький Схід.

Довідка. Винищувачі F-15E є постійним елементом присутності на Близькому Сході та майже десятиліття безперервно дислокуються в Йорданії. Вони також відігравали ключову роль у відбитті численних атак іранських дронів і крилатих ракет по Ізраїлю.

За словами журналістів, перекидання винищувачів на Близький Схід було значною мірою очікуваним з огляду на всю нестабільність і войовничу риторику. Окрім наступальних можливостей, у разі масштабної атаки Ірану на Ізраїль та/або американські об'єкти в регіоні, F-15E відігравали б ключову роль у захисті від ударів.

