Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що держсекретар США уже заявив, що ціллю була не сама Венесуела, а росіяни у ній. Те саме можна сказати про ставлення Трампа до Ірану та Китаю.
До теми Каракас за три години: як американці захопили Мадуро та чому Венесуела – це попередження Трампа
Яку подвійну гру веде Трамп?
Сьогодні світ перебуває в тому періоді, коли Сполучені Штати готові почати глобальну гібридну війну. Для цього країна може використати також економічні інструменти, зокрема ввести санкції проти Ірану, Китаю та Індії.
Крім цього, в американського президента тепер є новий інструмент – венесуельська нафта. Наприклад, індійці хочуть більше нафти, а Трамп може її продати. Тому ми перебуваємо на зовсім іншому етапі, ніж восени, коли цього не очікували.
Трамп веде подвійну гру. Він почав її ще у 2025-му після інавгурації, коли назвав Володимира Путіна "добрим другом". При цьому він використовував кожну нагоду, щоб зачепити його санкціями,
– підкреслив політтехнолог.
Варто лише згадати обмеження проти двох російських нафтових гігантів – компаній "Роснефть" і "Лукойл". Ба більше, удари в глибину території Росії можливі лише завдяки розвідданим США. Крім цього, без даних від американців Україна не могла б вражати танкери тіньового флоту росіян.
Чого очікувати від Трампа у новому році?
На початку 2026 року Трамп вперше сказав, що Володимир Путін грає з ним. Однією з таких маніпуляцій була заява Кремля про нібито удар України по резиденції російського диктатора. Лідер США відкинув будь-які звинувачення в бік Києва.
Очікується, що у політичній сфері 2026 рік буде гіршим для Росії. Країна не перебуває в центрі уваги Трампа. Найбільше він думає про Китай, Іран, а Росія – це лише побічний ефект цієї війни,
– додав Михайло Шейтельман.
Отже, 2026 рік є найважливішим за всю політичну кар'єру Трампа. Це його останній термін на посаді президента, до того ж він має всю повноту влади й точно захоче її використати.
"Це рік дій, а не планів, дій, а не погроз. Все, що було погрозами з боку Трампа у 2025 році - реалізується у 2026-му", – підсумував Михайло Шейтельман.
Важливі заяви Трампа у січні 2026 року
Американський президент вирішив зосередитися на Гренландії. Він хоче купити або захопити острів, щоб так нібито захистити його від впливу Росії чи Китаю. Трамп наголосив, що тоді світ стане безпечнішим, а право власності Данії на Гренландію він поставив під сумнів.
Не менш дивними були його заяви про війну в Україні. Так речник Путіна повідомив, що Трамп запросив Росії увійти до "Ради миру" щодо Гази. Кремль обіцяв розглянути всі деталі пропозиції. Цікаво, що раніше Трамп говорив про створення "Ради миру" щодо України.
Перед цим американський лідер звинуватив Київ у затягування війни. Володимир Зеленський пояснив, що позиція України та США не збігається щодо деяких питань, адже ми захищаємо інтереси своєї країни. Він додав, що ультиматуми не спрацюють у демократичних державах.