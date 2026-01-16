Про це глава держави сказав під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом, повідомляє 24 Канал.
Як Зеленський реагує на заяви Трампа?
Днями Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія затягує мирні переговори щодо завершення війни. Ці слова американського лідера пояснив Володимир Зеленський.
Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Це зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматуми, на мій погляд, – непрацююча модель у демократичних відносинах,
– підкреслив він.
Водночас президент повідомив, що українська делегація вже вирушила до США для проведення переговорів. За словами Володимира Зеленського, наразі триває підготовка двох документів – щодо гарантій безпеки та так званого Prosperity Package.
Якщо буде все допрацьовано, якщо буде погодження з американської сторони. Тому що я вважаю, що з нашого боку ми закінчили. То тоді можливо буде підписання під час Давосу,
– підсумував президент України.
Довідка. Всесвітній економічний форум в Давосі відбудеться з 19 по 23 січня. На ньому Україна презентує план відбудови та безпекові гарантії.
Мирні переговори: останні новини
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вже передала США свої зауваження щодо територіальних пропозицій. Американська сторона має донести їх до Росії в межах переговорів.
Очікується, що напрацьовані відповіді Кремля згодом можуть передати до Києва.
На думку політолога, керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, остаточного підписання мирної угоди щодо завершення війни Росії проти України у Давосі очікувати не варто.