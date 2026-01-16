Про це глава держави сказав під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Важливий момент для України: експерти спрогнозували, чого чекати від переговорів у Давосі

Як Зеленський реагує на заяви Трампа?

Днями Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія затягує мирні переговори щодо завершення війни. Ці слова американського лідера пояснив Володимир Зеленський.

Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Це зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматуми, на мій погляд, – непрацююча модель у демократичних відносинах,

– підкреслив він.

Водночас президент повідомив, що українська делегація вже вирушила до США для проведення переговорів. За словами Володимира Зеленського, наразі триває підготовка двох документів – щодо гарантій безпеки та так званого Prosperity Package.

Якщо буде все допрацьовано, якщо буде погодження з американської сторони. Тому що я вважаю, що з нашого боку ми закінчили. То тоді можливо буде підписання під час Давосу,

– підсумував президент України.

Довідка. Всесвітній економічний форум в Давосі відбудеться з 19 по 23 січня. На ньому Україна презентує план відбудови та безпекові гарантії.

Мирні переговори: останні новини