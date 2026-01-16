За даними іноземних ЗМІ, на форумі відбудеться зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Спеціально для 24 Каналу експерти спрогнозували, чого чекати від переговорів у Давосі та чи вдасться досягти підписання мирної угоди.

Чи можуть остаточно підписати мирну угоду у Давосі?

На думку політолога, керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, остаточного підписання мирної угоди щодо завершення війни Росії проти України у Давосі очікувати не варто. Натомість там можуть знову публічно заявити про гарантії безпеки для України – за прикладом раніше ухваленої паризької декларації.

Ключові й найбільш чутливі питання – територіальне та ситуація навколо Запорізької АЕС – залишаються фактично невирішеними. Саме вони складають умовні 10% мирного плану, без яких говорити про фінальну угоду неможливо,

– мовив Чаленко.

Політолог нагадав, що внаслідок багатосесійної роботи в Парижі, зокрема з урахуванням американської декларації, на початку січня спецпредставники США Стів Віткофф і Джарет Кушнер передали напрацьовані документи представнику Росії Кирилу Дмітрієву. Втім, Москва досі не надала офіційної відповіді – її очікують до кінця січня.

"Думати про якийсь сформований хід у межах двосторонньої комунікації зі США теж не варто. Вашингтон змушений опиратися на позицію Москви – чи готовий Кремль погодитися з умовами для завершення війни", – наголосив Чаленко.

Водночас події останнього часу, за словами експерта, є чіткою демонстрацією відсутності згоди з боку Росії.

У Кремля немає сприйняття того, що війну потрібно завершувати на компромісних умовах,

– зазначив він.

Саме тому, вважає політолог, у Давосі найімовірніше зосередяться на темі післявоєнного відновлення України, яка наразі є найбільш опрацьованою на міжнародному рівні.

Водночас відкритим залишається питання гарантій безпеки. Чаленко звернув увагу: хоча раніше здавалося, що щодо них досягнуто порозуміння, нові сигнали від європейських лідерів викликають занепокоєння.

Чого чекати від переговорів?

У Давосі очікують на приїзд Володимира Зеленського та ймовірну розмову з Дональдом Трампом на полях форуму. Хоча Володимир Путін участі не братиме, війна Росії проти України стане однією з ключових тем для світових еліт.

Політолог Олег Саакян застеріг від завищених очікувань. За його словами, Давос – це майданчик для публічної гри, де швидких рішень не ухвалюють, а Україні важливо грамотно подати себе.

Трамп перед переговорами часто знижує значення опонента, щоб посилити власну позицію. Тому Київ робить ставку на економічний пакет, намагаючись показати Україну не прохачем, а привабливим об’єктом для інвестицій. Від Трампа не варто чекати стабільних і довгострокових домовленостей,

– наголосив Саакян.

На безпековому напрямку європейці намагатимуться переконати США у необхідності гарантій для України. Однак, за словами політолога, "залізобетонних" зобов’язань від Вашингтона очікувати не слід – Трамп уникає конкретики й довгих обіцянок.

Саакян підкреслив, що Європа критично зацікавлена у спроможності України стримувати Росію, адже це безпосередньо впливає на безпеку континенту. Саме тому європейські лідери прагнуть утримати США в процесі та не допустити сценарію, за якого відповідальність за війну повністю перекладуть на ЄС.

Що ховають заяви Трампа про затягування мирної угоди?

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито саме Володимир Зеленський затягує укладання мирної угоди. Втім, така риторика з боку американського лідера не є чимось винятковим – раніше він уже робив заяви, які могли сприйматися як вигідні Кремлю. Однак ситуація значно складніша, ніж здається на перший погляд.

Політтехнолог Аббас Галлямов наголосив, що Володимиру Путіну не варто поспішати з оптимістичними висновками. За його словами, подібні заяви Трампа є частиною продуманої тактики у відносинах із російським диктатором.

Адміністрація Джо Байдена робила ставку на постійний тиск на Кремль, однак це не призвело до завершення війни. Саме тому Трамп обрав інший підхід – так звану модель "батога і пряника",

– нагадав політтехнолог.

За словами Галлямова, на початковому етапі Трамп демонстрував більш м'яку позицію щодо Путіна, сподіваючись стимулювати його до поступок. Однак з часом стало зрозуміло, що російський диктатор не готовий змінювати свою позицію. Відтак уже з серпня, окрім позитивних сигналів, почали з'являтися й жорсткіші кроки.

До теми! Президент Володимир Зеленський і прем'єр Польщі Дональд Туск відповіли на заяви Дональда Трампа, наголосивши, що небажання завершувати війну демонструє саме Росія. Зеленський підкреслив, що Україна не блокує мирний процес, а Туск заявив, що Кремль відкинув мирний план США.

