Відповідну інформацію розповіли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент США Дональд Трамп, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE" та агентство Reuters.

Які зустрічі заплановані у Давосі?

За словами українського міністра, триває підготовка до зустрічі з американською стороною, адже наша делегація найвищого рівня братиме участь у форумі, який стартує наступного тижня.

Ключовими темами будуть питання стосовно відбудови Україну, захисту енергетичної інфраструктури та безпекових гарантій. Деталей щодо можливого підписання угод Андрій Сибіга не вказав.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання ЗМІ стосовно можливої зустрічі із Володимиром Зеленським, припустив, що вона відбудеться, проте "жодних планів поки немає".

У чому проблема можливої зустрічі?