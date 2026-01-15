Відповідну інформацію розповіли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент США Дональд Трамп, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE" та агентство Reuters.
Які зустрічі заплановані у Давосі?
За словами українського міністра, триває підготовка до зустрічі з американською стороною, адже наша делегація найвищого рівня братиме участь у форумі, який стартує наступного тижня.
Ключовими темами будуть питання стосовно відбудови Україну, захисту енергетичної інфраструктури та безпекових гарантій. Деталей щодо можливого підписання угод Андрій Сибіга не вказав.
Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання ЗМІ стосовно можливої зустрічі із Володимиром Зеленським, припустив, що вона відбудеться, проте "жодних планів поки немає".
У чому проблема можливої зустрічі?
Зазначимо, що американський президент знову звинуватив Україну, а не Росію, у затягуванні укладення мирної угоди, заявивши, що Володимир Зеленський менш готовий до цього.
До цього в інтерв'ю для журналіста New York Times він заявив, що Володимир Зеленський нібито "ніколи не мав реальних козирів" у переговорах щодо війни з Росією, і не має їх зараз.
Також США не приєдналися до підписання Паризької декларації "Коаліції охочих", а з фінального тексту було вилучено пункт про зобов'язання надавати підтримку силам в Україні.