Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє 24 Канал.

На якій стадії зараз переговори?

Меттью Вітакер виступив на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії. Там він заявив, що сторони конфлікту в Україні знаходяться ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше.

За його словами, зараз вже лежить "реальна пропозиція" і мирні переговори підійшли до вирішальної стадії.

Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду,

– підкреслив Вітакер.

Посол США при НАТО порівняв нинішній етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі та наголосив, що найскладнішим є саме останній крок.

У футболі останній ярд у червоній зоні – найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття,

– підсумував посадовець.

Як сторони коментують прогрес?