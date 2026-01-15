Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает 24 Канал.
На какой стадии сейчас переговоры?
Мэттью Уитакер выступил на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии. Там он заявил, что стороны конфликта в Украине находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде.
По его словам, сейчас уже лежит "реальное предложение" и мирные переговоры подошли к решающей стадии.
Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть соглашение,
– подчеркнул Уитакер.
Посол США при НАТО сравнил нынешний этап переговоров с финальными секундами в американском футболе и отметил, что самым сложным является именно последний шаг.
В футболе последний ярд в красной зоне – самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но имею хорошее предчувствие,
– подытожил чиновник.
Как стороны комментируют прогресс?
Владимир Зеленский заявил, что сейчас ожидается ответ российской стороны на рамочное соглашение, которое содержит 20 пунктов. Он отметил, что договоренности о прекращении огня между Украиной и Западом почти завершены.
Между тем Дональд Трамп утверждает, что глава Кремля Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину. Однако, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский был более сдержанным.
Трамп также заявил, что ему ничего не известно о возможной будущей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о которой ранее ранее сообщало агентство Bloomberg.