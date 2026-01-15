Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает 24 Канал.

На какой стадии сейчас переговоры?

Мэттью Уитакер выступил на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии. Там он заявил, что стороны конфликта в Украине находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде.

По его словам, сейчас уже лежит "реальное предложение" и мирные переговоры подошли к решающей стадии.

Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть соглашение,

– подчеркнул Уитакер.

Посол США при НАТО сравнил нынешний этап переговоров с финальными секундами в американском футболе и отметил, что самым сложным является именно последний шаг.

В футболе последний ярд в красной зоне – самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но имею хорошее предчувствие,

– подытожил чиновник.

Как стороны комментируют прогресс?