Об этом заявил глава государства в телефонном интервью Bloomberg, пишет 24 Канал.

Смотрите также Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, чтобы утвердить гарантии безопасности, – Axios

Когда Зеленский ожидает услышать ответ России?

Президент Украины заявил, что надеется получить ответ Путина по мирному соглашению еще до того, как обсудит вопрос гарантий безопасности и плана восстановления с Дональдом Трампом в конце января. По его словам, встреча с лидером США может состояться в Штатах или в Швейцарии, где оба политика посетят Всемирный экономический форум.

К слову, издание Axios предполагает, что Зеленский может встретиться с президентом Дональдом Трампом уже на следующей неделе в Соединенных Штатах.

В то же время глава государства отметил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные шаги США в случае возобновления российской агрессии.

Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного,

– сказал Зеленский.

Что говорит Трамп о заключении мирного соглашения?